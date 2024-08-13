Динамо на "Гемпден Парк" у більшості перемогло Глазго Рейджерс з рахунком 2:0. За підсумком двох поєдинків кияни вийшли до наступного раунду Лізі чемпіонів, пише 24 Канал.

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Динамо зіграє проти віцечемпіона Австрії

Жеребкування раунду плейоф Ліги чемпіонів відбулося ще 5 серпня. Тоді динамівці отримали потенційного суперника, який повинен був визначитися у поєдинку Зальцбург – Твенте. У першому матчі перемогу з рахунком 2:1 святкували "червоні бики". Друга зустріч суперників завершилася внічию 3:3.

Таким чином, у вирішальному раунді кваліфікації Ліги чемпіонів підопічні Шовковського зустрінуться з РБ Зальцбург. Перші матчі відбудуться 20–21 серпня, а матчі-відповіді – 27-28 серпня 2024 року.

Нагадаємо, що у другому раунді динамівці за сумою двох матчів знищили сербський Партизан із загальним рахунком 9:2.

У третьому раунді кваліфікації киянам дістався Глазго Рейнджерс. У першій зустрічі підопічні Шовковського не втримали перемогу. Гра завершилася внічию 1:1. А от у матчі відповіді "біло-сині" завдяки голам Піхальонка та Волошина здобули виїзну перемогу.