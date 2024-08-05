Жеребьевка началась в 13:00 (по Киеву) в швейцарском Ньоне. Победитель пары Динамо – Рейнджерс попал в список сеяных в Пути представителей лиг, пишет 24 Канал.

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Вероятный соперник киевского клуба

В несеяные Пути представителей лиг попали следующие пары: Зальцбург – Твенте и Лилль – Фенербахче.

По результатам жеребьевки, потенциальный соперник киевлян определится в противостоянии Зальцбург – Твенте. Однако сначала команде из Киева нужно будет пройти шотландский Рейнджерс. Уже 6 августа команды проведут первую игру (в 21:00 по киевскому времени).

Ответный матч Рейнджерс – Динамо запланирован на 13 августа (21:45).

Напомним, что из-за выступлений в еврокубках старт Динамо в новом сезоне УПЛ-2024/2024 отложен. Подопечные СаШо начнут для себя внутренние соревнования с третьего тура, когда сыграют против львовских Карпат, которые вернулись в первенство.

В квалификации Лиги чемпионов Динамо уже прошло сербский Партизан. По итогам двух матчей счет 2:9.