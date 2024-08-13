20-летний игрок будет играть в Польше на правах аренды. Она рассчитана до конца сезона-2024/2025.
Читайте также Динамо потеряло двух игроков перед важной игрой в Лиге чемпионов
Очередной украинец в Лехии
После подписания соглашения трансфер прокомментировал президент Лехии Паоло Урфер. Он одобрительно высказался про Антона Царенка и оценил сильные стороны футболиста.
Навыки, темп, контроль и техника игры этого игрока впечатляют. Его маленький рост делает его сильнее благодаря стилю игры, и мы все рады видеть его в футболке нашего клуба,
– сказал Урфер.
Напомним, что Антон Царенко является воспитанником киевского Динамо. Он дебютировал за первую команду "бело-синих" в августе 2022 года в матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов против португальской Бенфики.
Всего в составе киевлян полузащитник провел 21 поединок во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами.