20-летний игрок будет играть в Польше на правах аренды. Она рассчитана до конца сезона-2024/2025.

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Очередной украинец в Лехии

После подписания соглашения трансфер прокомментировал президент Лехии Паоло Урфер. Он одобрительно высказался про Антона Царенка и оценил сильные стороны футболиста.

Навыки, темп, контроль и техника игры этого игрока впечатляют. Его маленький рост делает его сильнее благодаря стилю игры, и мы все рады видеть его в футболке нашего клуба,

– сказал Урфер.

Интересно. За Лехию уже выступает ряд украинских футболистов. В составе польского клуба также играют – Богдан Сарнавский, Сергей Булеца, Иван Желизко, Максим Хлань и Богдан Вьюнник.

Напомним, что Антон Царенко является воспитанником киевского Динамо. Он дебютировал за первую команду "бело-синих" в августе 2022 года в матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов против португальской Бенфики.

Всего в составе киевлян полузащитник провел 21 поединок во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами.