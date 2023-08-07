Луганская Заря начнет выступление сразу со стадии плей-офф квалификации. А вот Днепр-1 сначала сыграет в третьем раунде квалификации, где его соперником станет чешская Славия. Если Днепр-1 сможет пройти соперника, то за право выступить в групповом этапе Лиги Европы как раз и сыграет против Зари. Так определили во время жеребьевки раунда плей-офф.

Подробнее Украинское противостояние в Лиге Европы: Заря может сыграть против Днепр-1 в плей-офф квалификации

Как так получилось, что две украинские команды могут сыграть между собой

УЕФА еще до жеребьевки публикует его правила. И обычно там пытались разводить команды из одной ассоциации во время жеребьевки. Для примера, так поступают во время жеребьевки групповых этапов, или на первой стадии на вылет. Так было даже в этом сезоне.

Днепр-1 в квалификации Лиги чемпионов играл против греческого Панатинаикоса. И неудачник этой пары вылетал в третий раунд квалификации Лиги Европы, где оказывался среди несеянных команд. А потенциальных соперников среди сеяных команд было всего двое – чешская Славия и греческий Олимпиакос. Согласно правилам жеребьевки третьего раунда квалификации, опубликованные на сайте УЕФА, "команды одной ассоциации не должны сыграть друг против друга" на этой стадии отбора. Учитывая, что жеребьевка состоялась еще до первых матчей между Днепром-1 и Панатинаикосом, то в УЕФА заранее сделали возможным матч между греческими клубами. Следовательно, неудачник пары Днепр-1 – Панатинаикос выходил именно на Славию, а жеребьевка была чисто формальной.

Однако на раунд плей-офф квалификации Лиги Европы это правило уже не распространялось – в УЕФА четко заявили, что команды из одной ассоциации могут сыграть между собой. Так и может потенциально произойти, если Днепр-1 пройдет Славию.

При этом стоит отметить, хоть между собой и сыграют две украинские команды, этот матч в Украине не состоится. Ведь УЕФА не дает разрешение на проведение международных матчей в Украине, пока идет война. Несмотря на то, что сыграют украинские команды, делегаты матча, судьи и другие официальные лица будут из других европейских стран. И рисковать их жизнью в УЕФА не согласятся.

Только один клуб в Лиге Европы

Следует отметить, что такие результаты жеребьевки фактически лишили Украину возможности быть представительной в Лиге Европы двумя клубами. Ведь в групповой этап, при положительном сценарии, сможет пройти только одна команда.

При этом при положительном сценарии, если Днепр-1 пройдет Славию, то Украина будет точно представлена в групповом этапе Лиги Европы и Лиги конференций. Победитель пары Заря – Днепр-1 сыграет в ЛЕ, а неудачник отправится в группу ЛК.

При негативном сценарии Славия пройдет оба украинских клуба. Тогда Заря вылетит в групповой этап Лиги конференций, а Днепр-1 еще предстоит сыграть в раунде плей-офф квалификации ЛК. Там тогда их соперником будет победитель поединка Лех (Познань, Польша) – Спартак (Трнава, Словакия).

При этом остается вариант, что даже если Славия пройдет Днепр-1, то Заря сумеет их обыграть и выйти на групповую стадию Лиги Европы. А Днепр-1 пробьется в Лигу конференций из-за плей-офф квалификации.