В квалификации Лиги конференций от Украины выступит киевское Динамо. Также Днепр-1, если вылетит из третьего раунда квалификации Лиги Европы. 7 августа в ходе жеребьевки обе команды узнали имена потенциальных соперников в раунде плей-офф.

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Правда, перед тем обеим украинским командам следует сыграть предыдущие матчи квалификации. Динамо в третьем раунде квалификации Лиги конференций сыграет против греческого Ариса. Первый матч между командами состоится 10 августа в Салониках. А ответный матч 17 августа будет для динамовцев домашним, и проведут его команды в Бухаресте.

Если Динамо сумеет против Арис, то в плей-офф квалификации сыграет против победителя пары Бешикташ (Турция) – Нефтчи (Азербайджан). Первый поединок динамовцы проведут 24 августа дома, ответный матч – 31 августа на выезде.

Следует отметить, что нынешний тренер Динамо Мирча Луческу в свое время возглавлял Бешикташ, став в 2003 году с командой чемпионом Турции. А последний раз Динамо и Бешикташ играли между собой в групповом этапе Лиги чемпионов в 2016 году. И тогда матч в Киеве закончился разгромной победой хозяев 6:0 (за киевлян забивали Ярмоленко, Буяльский и Сидорчук, которые и сейчас выступают за Динамо). А доигрывал матч Бешикташ вдевятером. Правда, эта победа не очень помогла Динамо – команда заняла последнее место в группе.

Днепр-1 пока выступает в квалификации Лиги Европы, где в третьем раунде сыграет против чешской Славии. Если днепряне смогут пройти соперника, то в плей-офф сыграют против другой украинской команды – луганской Зари. Если же уступят Славии, то вылетят в плей-офф квалификации ЛК, где сыграют против победителя пары Лех (Познань, Польша) – Спартак (Трнава, Словакия). Матчи пройдут 24 и 31 августа. Первая игра состоится в Познани или Трнаве.

Важно отметить, что Днепр-1 свои еврокубковые матчи проводит именно в Словакии – клуб выбрал стадион в Кошице. Расстояние между Кошице и Трнавой около 275 километров (напрямую), или 359 километров по словацким дорогам.