Луганська Зоря розпочне виступ одразу зі стадії плей-офф кваліфікації. А от Дніпро-1 спочатку зіграє в третьому раунді кваліфікації, де його суперником буде чеська Славія. Якщо Дніпро-1 зуміє пройти суперника, то за право виступити в груповому етапі Ліги Європи якраз і зіграє проти Зорі. Так визначили під час жеребкування раунду плей-офф.

Детальніше Українське протистояння в Лізі Європи: Зоря може зіграти проти Дніпро-1 в плей-офф кваліфікації

Як так сталося, що дві українські команди можуть зіграти між собою

УЄФА ще перед жеребкування публікує його правила. І, зазвичай, там намагалися розводити команди з однієї асоціації під час жеребкування. Для прикладу, так роблять під час жеребкування групових етапів, або перший стадії на виліт. І так було навіть в цьому сезоні.

Дніпро-1 у кваліфікації Ліги чемпіонів грав проти грецького Панатінаїкоса. І невдаха цієї пари вилітав до третього раунду кваліфікації Ліги Європи, де опинявся серед несіяних команд. А потенційних суперників серед сіяних команд було лише двоє – чеська Славія та грецький Олімпіакос. Згідно з правилами жеребкування третього раунду кваліфікації, які опубліковані на сайті УЄФА, "команди однієї асоціації не повинні зіграти один проти одного" на цій стадії відбору. Зважаючи, що жеребкування відбулося ще до перши матчів між Дніпро-1 та Панатінаїкосом, то в УЄФА наперед унеможливили потенційний матч між грецькими клубами. Відтак невдаха пари Дніпро-1 – Панатінаїкос виходив саме на Славію, а жеребкування було чисто формальним.

Однак на раунд плей-офф кваліфікації Ліги Європи це правило вже не розповсюджувалося – в УЄФА чітко заявили, що команди з однієї асоціації можуть зіграти між собою. Так і може потенційно статися, якщо Дніпро-1 таки пройде Славію.

При цьому варто зазначити, хоч між собою і зіграють дві українські команди, цей матч в Україні не відбудеться. Адже УЄФА не дає дозвіл на проведення міжнародних матчів в Україні, допоки триває війна. Попри те, що зіграють між собою українські команди, делегати матчу, судді та інші офіційні особи будуть з інших європейських країн. І ризикувати їх життям в УЄФА не погодяться.

Лише один клуб в Лізі Європи

Варто зазначити, що такі результати жеребкування, фактично, позбавили Україну можливості бути представною в Лізі Європи двома клубами. Адже до групового етапу, за позитивного сценарію, зможе пройти лише одна команда.

При цьому, за позитивного сценарію, якщо Дніпро-1 пройде Славію, то Україна буде точно представлена в груповому етапі Ліги Європи та Ліги конференцій. Переможець пари Зоря – Дніпро-1 зіграє в ЛЄ, а невдаха відправиться до групи ЛК.

За негативного сценарію Славія пройде обидва українські клуби. Тоді Зоря вилетить до групового етапу Ліги конференцій, а Дніпро-1 ще треба буде зіграти в раунді плей-офф кваліфікації ЛК. Там тоді їх суперником буде переможець двобою Лех (Познань, Польща) – Спартак (Трнава, Словаччина).

При цьому залишається варіант, що навіть якщо Славія пройде Дніпро-1, то Зоря таки зуміє їх обіграти та вийти до групової стадії Ліги Європи. А Дніпро-1 проб'ється до Ліги конференцій через плей-офф кваліфікації.