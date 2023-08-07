В квалификации Лиги Европы сыграют две украинские команды. Днепр-1 после вылета из квалификации Лиги чемпионов сыграет в третьем раунде квалификации Лиги Европы, где их соперником стала чешская Славия. Заря же стартует с плей-офф раунда квалификации.

Достойно внимания Украинские футболисты узнали имена соперников в плей-офф квалификации Лиги чемпионов

7 августа состоялась жеребьевка раунда плей-офф. Следовательно, украинские клубы получили потенциальных соперников. И так произошло во время жеребьевки, что болельщиков может ожидать украинское противостояние в плей-офф квалификации. Ведь Заря сыграет с победителем пары Днепр-1 – Славия.

Если Днепр-1 пройдет Славию, то сыграет именно против Зари в плей-офф квалификации Лиги Европы. И тогда одна украинская команда гарантированно сыграет в групповом этапе Лиги Европы. А другая отправится в групповой этап Лиги конференций.

По самому худшему сценарию, Славия сумеет пройти и Днепр-1, и Зарю. Тогда в Лиге Европы наших команд не будет. Заря же вылетит в групповой этап Лиги конференций, и Днепр-1 еще будет вынужден играть в квалификации ЛК.

Матчи плей-офф квалификации Лиги Европы состоятся 24 и 31 августа.