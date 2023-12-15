Разгромы украинцев, драма Брайтона и вылет Бетиса: все результаты 6 тура Лиги Европы
Последний тур ЛЕ определил всех представителей в плей-офф турнира. Среди них будет и "Спустившийся" в соревнования по Лиге чемпионов Шахтер.
В четверг, 18 декабря, в Лиге Европы прошли матчи 6-го тура групповой стадии сезона 2023-2024. По его итогам определились все участники плей-офф турнира, пишет 24 канал.
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К сожалению, среди них не будет команд с украинцами в составе. Все трое наших представителей сегодня проиграли. Максим Таловеров с ЛАСКом уступил Тулузе, Ракув Владислава Кочергина влетел Аталанте, а Максим Коваль и Шериф ничего не смогли сделать с Ромой. Все эти команды заняли последние места в своих квартетах.
Среди других результатов следует отметить горловое сражение Вильярреала и Ренна за первое место. Испанцам потребовалась только победа над французами, и они ее вырвали за 10 минут до конца игры.
Марсель и Брайтон также сражались в очном матче за первую строчку и здесь также выиграла команда, которую устраивала только победа. Гол Жоау Педру на 88 минуте вывел "чаек" в лидеры.
Также стоит отметить Байер, единственным в группах набравший максимальные 18 очков. А вот Рома не смогла обойти Славию и финишировала второй. Среди неожиданностей можно назвать вылет Бетиса и последнее место Панатинаикоса.
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Отметим, что первые места обходят стадию 1/16 финала и напрямую выходят в 1/8-м. А вот вицечемпионам квартетов придется в первом раунде плей-офф сойтись с клубами, которые в Лиге чемпионов заняли третье место. К слову, среди них будет и Шахтер.
Группа А
- Вест Хэм – Фрайбург 2:0 (Кудус, 14, Альварес, 42)
- Олимпиакос – Бачка-Топола 5:2 (Эль-Кааби, 21, Поденсе, 40, 42, Илич, 46 (автогол), Эль-Араби, 68 – Дьяковац, 48, Чиркович, 61)
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Вест Хэм
|5
|0
|1
|10-4
|15
|2
|Фрайбург
|4
|0
|2
|17-7
|12
|3
|Олимпиакос
|2
|1
|3
|11-14
|7
|4
|Бачка-Топола
|0
|1
|5
|6-19
|1
Группа B
- Брайтон – Марсель 1:0 (Жоау Педру, 88)
- Аякс – АЕК 3:1 (Акпом, 5, 56, Тейлор, 20 – Гарсия, 11)
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Брайтон
|4
|1
|1
|10-5
|13
|2
|Марсель
|3
|2
|1
|14-10
|11
|3
|Аякс
|1
|2
|3
|10-13
|5
|4
|АЭК
|1
|1
|4
|6-12
|4
Группа С
- Бетис – Рейнджерс 2:3 (Миранда, 14, Перес, 37 – Сима, 10, Дессер, 20, Руфь, 78)
- Арис – Спарта 1:3 (Бенгтссон, 84 – Кухта, 4, Бирманчевич, 11, 45+1)
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Рейнджерс
|3
|2
|1
|8-6
|11
|2
|Спарта
|3
|1
|2
|9-7
|10
|3
|Бетис
|3
|0
|3
|9-7
|9
|4
|Арис
|1
|1
|4
|7-13
|4
Группа D
- Ракув – Аталанта 0:4 (Муриэль, 14, 76, Бонфати, 23, де Кетеларе, 90+2)
- Спортинг – Штурм 3:0 (Декереш, 39, Инасио, 61, 70)
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Аталанта
|4
|2
|0
|12-4
|14
|2
|Спортинг
|3
|2
|1
|10-6
|11
|3
|Штурм
|1
|1
|4
|4-9
|4
|4
|Ракув
|1
|1
|4
|3-10
|4
Стоит знать Как обогатились украинские клубы за выступления в еврокубках: Шахтер переплюнул Ливерпуль и Милан
Группа Е
- Унион Сен-Жиллуаз – Ливерпуль 2:1 (Амура, 32, Пуэртос, 43 – Кванса, 40)
- ЛАСК – Тулуза 1:2 (Любичич, 61 – Даллинга, 54, Суасо, 83)
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Ливерпуль
|4
|0
|2
|17-7
|12
|2
|Тулуза
|3
|2
|1
|8-9
|11
|3
|Унион Сен-Жиллуаз
|2
|2
|2
|5-8
|8
|4
|ЛАСК
|1
|0
|5
|6-12
|3
Группа F
- Ренн – Вильярреал 2:3 (Ассиньон, 37, Бла, 79 – Х. Морено, 36 (пен), Ахомаш, 62, Парехо, 80)
- Панатинаикос – Маккаби Хайфа 1:2 (Иоаннидис, 89 – Давид, 20, Чери, 74)
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Вильярреал
|4
|1
|1
|9-7
|13
|2
|Ренн
|4
|0
|2
|13-6
|12
|3
|Маккаби Хайфа
|1
|2
|3
|3-9
|5
|4
|Панатинаикос
|1
|1
|4
|7-10
|4
Группа G
- Славия – Серветт 4:0 (Доудера, 15, Шранц, 25, Хитил, 30, 45+1)
- Рома – Шериф 3:0 (Лукаку, 11, Беллотти, 32, Пизилли, 90+3)
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Славия
|5
|0
|1
|17-4
|15
|2
|Рома
|4
|1
|1
|12-4
|13
|3
|Серветт
|1
|2
|3
|4-13
|5
|4
|Шериф
|0
|1
|5
|5-17
|1
Группа Н
- Байер – Мельде 5:1 (Шик, 6, Тапсоба, 22, Эллингсен, 25 (автогол), Гложек, 60, 70 – Китолано, 75)
- Карабах – Хеккен 2:1 (Леандру Андраде, 1, Бензия. 45+4 – Хусейнов, 90+4)
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Байер
|6
|0
|0
|19-3
|18
|2
|Карабах
|3
|1
|2
|7-9
|10
|3
|Мельде
|2
|1
|3
|12-12
|7
|4
|Хеккен
|0
|0
|6
|3-17
|0