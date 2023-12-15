В четверг, 18 декабря, в Лиге Европы прошли матчи 6-го тура групповой стадии сезона 2023-2024. По его итогам определились все участники плей-офф турнира, пишет 24 канал.

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К сожалению, среди них не будет команд с украинцами в составе. Все трое наших представителей сегодня проиграли. Максим Таловеров с ЛАСКом уступил Тулузе, Ракув Владислава Кочергина влетел Аталанте, а Максим Коваль и Шериф ничего не смогли сделать с Ромой. Все эти команды заняли последние места в своих квартетах.

Среди других результатов следует отметить горловое сражение Вильярреала и Ренна за первое место. Испанцам потребовалась только победа над французами, и они ее вырвали за 10 минут до конца игры.

Марсель и Брайтон также сражались в очном матче за первую строчку и здесь также выиграла команда, которую устраивала только победа. Гол Жоау Педру на 88 минуте вывел "чаек" в лидеры.

Также стоит отметить Байер, единственным в группах набравший максимальные 18 очков. А вот Рома не смогла обойти Славию и финишировала второй. Среди неожиданностей можно назвать вылет Бетиса и последнее место Панатинаикоса.

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Отметим, что первые места обходят стадию 1/16 финала и напрямую выходят в 1/8-м. А вот вицечемпионам квартетов придется в первом раунде плей-офф сойтись с клубами, которые в Лиге чемпионов заняли третье место. К слову, среди них будет и Шахтер.

Группа А

Вест Хэм – Фрайбург 2:0 (Кудус, 14, Альварес, 42)

(Кудус, 14, Альварес, 42) Олимпиакос – Бачка-Топола 5:2 (Эль-Кааби, 21, Поденсе, 40, 42, Илич, 46 (автогол), Эль-Араби, 68 – Дьяковац, 48, Чиркович, 61)

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Вест Хэм 5 0 1 10-4 15 2 Фрайбург 4 0 2 17-7 12 3 Олимпиакос 2 1 3 11-14 7 4 Бачка-Топола 0 1 5 6-19 1

Группа B

Брайтон – Марсель 1:0 (Жоау Педру, 88)

(Жоау Педру, 88) Аякс – АЕК 3:1 (Акпом, 5, 56, Тейлор, 20 – Гарсия, 11)

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Брайтон 4 1 1 10-5 13 2 Марсель 3 2 1 14-10 11 3 Аякс 1 2 3 10-13 5 4 АЭК 1 1 4 6-12 4

Группа С

Бетис – Рейнджерс 2:3 (Миранда, 14, Перес, 37 – Сима, 10, Дессер, 20, Руфь, 78)

(Миранда, 14, Перес, 37 – Сима, 10, Дессер, 20, Руфь, 78) Арис – Спарта 1:3 (Бенгтссон, 84 – Кухта, 4, Бирманчевич, 11, 45+1)

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Рейнджерс 3 2 1 8-6 11 2 Спарта 3 1 2 9-7 10 3 Бетис 3 0 3 9-7 9 4 Арис 1 1 4 7-13 4

Группа D

Ракув – Аталанта 0:4 (Муриэль, 14, 76, Бонфати, 23, де Кетеларе, 90+2)

(Муриэль, 14, 76, Бонфати, 23, де Кетеларе, 90+2) Спортинг – Штурм 3:0 (Декереш, 39, Инасио, 61, 70)

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Аталанта 4 2 0 12-4 14 2 Спортинг 3 2 1 10-6 11 3 Штурм 1 1 4 4-9 4 4 Ракув 1 1 4 3-10 4

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Группа Е

Унион Сен-Жиллуаз – Ливерпуль 2:1 (Амура, 32, Пуэртос, 43 – Кванса, 40)

ЛАСК – Тулуза 1:2 (Любичич, 61 – Даллинга, 54, Суасо, 83)

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Ливерпуль 4 0 2 17-7 12 2 Тулуза 3 2 1 8-9 11 3 Унион Сен-Жиллуаз 2 2 2 5-8 8 4 ЛАСК 1 0 5 6-12 3

Группа F

Ренн – Вильярреал 2:3 (Ассиньон, 37, Бла, 79 – Х. Морено, 36 (пен), Ахомаш, 62, Парехо, 80)

Панатинаикос – Маккаби Хайфа 1:2 (Иоаннидис, 89 – Давид, 20, Чери, 74)

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Вильярреал 4 1 1 9-7 13 2 Ренн 4 0 2 13-6 12 3 Маккаби Хайфа 1 2 3 3-9 5 4 Панатинаикос 1 1 4 7-10 4

Группа G

Славия – Серветт 4:0 (Доудера, 15, Шранц, 25, Хитил, 30, 45+1)

Рома – Шериф 3:0 (Лукаку, 11, Беллотти, 32, Пизилли, 90+3)

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Славия 5 0 1 17-4 15 2 Рома 4 1 1 12-4 13 3 Серветт 1 2 3 4-13 5 4 Шериф 0 1 5 5-17 1

Группа Н

Байер – Мельде 5:1 (Шик, 6, Тапсоба, 22, Эллингсен, 25 (автогол), Гложек, 60, 70 – Китолано, 75)

Карабах – Хеккен 2:1 (Леандру Андраде, 1, Бензия. 45+4 – Хусейнов, 90+4)