У четвер, 18 грудня, в Лізі Європи пройшли матчі 6 туру групової стадії сезону 2023-2024. За його підсумками визначились всі учасники плей-оф турніру, пише 24 канал.

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На жаль, серед них не буде команд з українцями у складі. Всі троє наших представників сьогодні програли. Максим Таловєров з ЛАСКом поступився Тулузі, Ракув Владислава Кочергіна влетів Аталанті, а Максим Коваль та Шериф нічого не змогли вдіяти з Ромою. Всі ці команди посіли останні місця у своїх квартетах.

Серед інших результатів слід відзначити горлову битву Вільярреала та Ренна за перше місце. Іспанцям потрібна була лише перемога над французами і вони її вирвали за 10 хвилин до кінця гри.

Марсель та Брайтон також бились в очному матчі за першу сходинку і тут також виграла команда, яку влаштовувала лише перемога. Гол Жоау Педру на 88 хвилині вивів "чайок" в лідери.

Також варто відзначити Баєр, який єдиним в групах набрав максимальні 18 очок. А ось Рома не змогла обійти Славію та фінішувала другою. Серед несподіванок можна назвати виліт Бетіса та останнє місце Панатінаїкоса.

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Відзначимо, що перші місця оминають стадію 1/16 фіналу та напряму виходять в 1/8-му. А ось віцечемпіонам квартетів доведеться у першому раунді плей-оф зійтись із клубами, які в Лізі чемпіонів посіли треті місця. До речі, серед них буде і Шахтар.

Група А

Вест Хем – Фрайбург 2:0 (Кудус, 14, Альварес, 42)

(Кудус, 14, Альварес, 42) Олімпіакос – Бачка-Топола 5:2 (Ель-Каабі, 21, Поденсе, 40, 42, Іліч, 46 (автогол), Ель-Арабі, 68 – Дьяковац, 48, Чіркович, 61)

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Вест Хем 5 0 1 10-4 15 2 Фрайбург 4 0 2 17-7 12 3 Олімпіакос 2 1 3 11-14 7 4 Бачка-Топола 0 1 5 6-19 1

Група B

Брайтон – Марсель 1:0 (Жоау Педру, 88)

(Жоау Педру, 88) Аякс – АЕК 3:1 (Акпом, 5, 56, Тейлор, 20 – Гарсія, 11)

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Брайтон 4 1 1 10-5 13 2 Марсель 3 2 1 14-10 11 3 Аякс 1 2 3 10-13 5 4 АЕК 1 1 4 6-12 4

Група С

Бетіс – Рейнджерс 2:3 (Міранда, 14, Перес, 37 – Сіма, 10, Дессер, 20, Руф, 78)

(Міранда, 14, Перес, 37 – Сіма, 10, Дессер, 20, Руф, 78) Аріс – Спарта 1:3 (Бенгтссон, 84 – Кухта, 4, Бірманчевич, 11, 45+1)

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Рейнджерс 3 2 1 8-6 11 2 Спарта 3 1 2 9-7 10 3 Бетіс 3 0 3 9-7 9 4 Аріс 1 1 4 7-13 4

Група D

Ракув – Аталанта 0:4 (Муріель, 14, 76, Бонфаті, 23, де Кетеларе, 90+2)

(Муріель, 14, 76, Бонфаті, 23, де Кетеларе, 90+2) Спортінг – Штурм 3:0 (Дьокереш, 39, Інасіо, 61, 70)

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Аталанта 4 2 0 12-4 14 2 Спортінг 3 2 1 10-6 11 3 Штурм 1 1 4 4-9 4 4 Ракув 1 1 4 3-10 4

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Група Е

Уніон Сен-Жиллуаз – Ліверпуль 2:1 (Амура, 32, Пуертас, 43 – Кванса, 40)

ЛАСК – Тулуза 1:2 (Любічич, 61 – Даллінга, 54, Суасо, 83)

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Ліверпуль 4 0 2 17-7 12 2 Тулуза 3 2 1 8-9 11 3 Уніон Сен-Жиллуаз 2 2 2 5-8 8 4 ЛАСК 1 0 5 6-12 3

Група F

Ренн – Вільярреал 2:3 (Ассіньон, 37, Бла, 79 – Х. Морено, 36 (пен), Ахомаш, 62, Парехо, 80)

Панатінаїкос – Маккабі Хайфа 1:2 (Йоаннідіс, 89 – Давід, 20, Чері, 74)

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Вільярреал 4 1 1 9-7 13 2 Ренн 4 0 2 13-6 12 3 Маккабі Хайфа 1 2 3 3-9 5 4 Панатінаїкос 1 1 4 7-10 4

Група G

Славія – Серветт 4:0 (Доудєра, 15, Шранц, 25, Хитіл, 30, 45+1)

Рома – Шериф 3:0 (Лукаку, 11, Беллотті, 32, Пізіллі, 90+3)

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Славія 5 0 1 17-4 15 2 Рома 4 1 1 12-4 13 3 Серветт 1 2 3 4-13 5 4 Шериф 0 1 5 5-17 1

Група Н

Баєр – Мельде 5:1 (Шик, 6, Тапсоба, 22, Еллінгсен, 25 (автогол), Гложек, 60, 70 – Кітолано, 75)

Карабах – Геккен 2:1 (Леандру Андраде, 1, Бензія. 45+4 – Хусейнов, 90+4)