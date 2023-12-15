У четвер, 18 грудня, в Лізі Європи пройшли матчі 6 туру групової стадії сезону 2023-2024. За його підсумками визначились всі учасники плей-оф турніру, пише 24 канал.
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На жаль, серед них не буде команд з українцями у складі. Всі троє наших представників сьогодні програли. Максим Таловєров з ЛАСКом поступився Тулузі, Ракув Владислава Кочергіна влетів Аталанті, а Максим Коваль та Шериф нічого не змогли вдіяти з Ромою. Всі ці команди посіли останні місця у своїх квартетах.
Серед інших результатів слід відзначити горлову битву Вільярреала та Ренна за перше місце. Іспанцям потрібна була лише перемога над французами і вони її вирвали за 10 хвилин до кінця гри.
Марсель та Брайтон також бились в очному матчі за першу сходинку і тут також виграла команда, яку влаштовувала лише перемога. Гол Жоау Педру на 88 хвилині вивів "чайок" в лідери.
Також варто відзначити Баєр, який єдиним в групах набрав максимальні 18 очок. А ось Рома не змогла обійти Славію та фінішувала другою. Серед несподіванок можна назвати виліт Бетіса та останнє місце Панатінаїкоса.
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Відзначимо, що перші місця оминають стадію 1/16 фіналу та напряму виходять в 1/8-му. А ось віцечемпіонам квартетів доведеться у першому раунді плей-оф зійтись із клубами, які в Лізі чемпіонів посіли треті місця. До речі, серед них буде і Шахтар.
Група А
- Вест Хем – Фрайбург 2:0 (Кудус, 14, Альварес, 42)
- Олімпіакос – Бачка-Топола 5:2 (Ель-Каабі, 21, Поденсе, 40, 42, Іліч, 46 (автогол), Ель-Арабі, 68 – Дьяковац, 48, Чіркович, 61)
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Вест Хем
|5
|0
|1
|10-4
|15
|2
|Фрайбург
|4
|0
|2
|17-7
|12
|3
|Олімпіакос
|2
|1
|3
|11-14
|7
|4
|Бачка-Топола
|0
|1
|5
|6-19
|1
Група B
- Брайтон – Марсель 1:0 (Жоау Педру, 88)
- Аякс – АЕК 3:1 (Акпом, 5, 56, Тейлор, 20 – Гарсія, 11)
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Брайтон
|4
|1
|1
|10-5
|13
|2
|Марсель
|3
|2
|1
|14-10
|11
|3
|Аякс
|1
|2
|3
|10-13
|5
|4
|АЕК
|1
|1
|4
|6-12
|4
Група С
- Бетіс – Рейнджерс 2:3 (Міранда, 14, Перес, 37 – Сіма, 10, Дессер, 20, Руф, 78)
- Аріс – Спарта 1:3 (Бенгтссон, 84 – Кухта, 4, Бірманчевич, 11, 45+1)
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Рейнджерс
|3
|2
|1
|8-6
|11
|2
|Спарта
|3
|1
|2
|9-7
|10
|3
|Бетіс
|3
|0
|3
|9-7
|9
|4
|Аріс
|1
|1
|4
|7-13
|4
Група D
- Ракув – Аталанта 0:4 (Муріель, 14, 76, Бонфаті, 23, де Кетеларе, 90+2)
- Спортінг – Штурм 3:0 (Дьокереш, 39, Інасіо, 61, 70)
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Аталанта
|4
|2
|0
|12-4
|14
|2
|Спортінг
|3
|2
|1
|10-6
|11
|3
|Штурм
|1
|1
|4
|4-9
|4
|4
|Ракув
|1
|1
|4
|3-10
|4
Варто знати Як збагатились українські клуби за виступи у єврокубках: Шахтар переплюнув Ліверпуль та Мілан
Група Е
- Уніон Сен-Жиллуаз – Ліверпуль 2:1 (Амура, 32, Пуертас, 43 – Кванса, 40)
- ЛАСК – Тулуза 1:2 (Любічич, 61 – Даллінга, 54, Суасо, 83)
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Ліверпуль
|4
|0
|2
|17-7
|12
|2
|Тулуза
|3
|2
|1
|8-9
|11
|3
|Уніон Сен-Жиллуаз
|2
|2
|2
|5-8
|8
|4
|ЛАСК
|1
|0
|5
|6-12
|3
Група F
- Ренн – Вільярреал 2:3 (Ассіньон, 37, Бла, 79 – Х. Морено, 36 (пен), Ахомаш, 62, Парехо, 80)
- Панатінаїкос – Маккабі Хайфа 1:2 (Йоаннідіс, 89 – Давід, 20, Чері, 74)
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Вільярреал
|4
|1
|1
|9-7
|13
|2
|Ренн
|4
|0
|2
|13-6
|12
|3
|Маккабі Хайфа
|1
|2
|3
|3-9
|5
|4
|Панатінаїкос
|1
|1
|4
|7-10
|4
Група G
- Славія – Серветт 4:0 (Доудєра, 15, Шранц, 25, Хитіл, 30, 45+1)
- Рома – Шериф 3:0 (Лукаку, 11, Беллотті, 32, Пізіллі, 90+3)
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Славія
|5
|0
|1
|17-4
|15
|2
|Рома
|4
|1
|1
|12-4
|13
|3
|Серветт
|1
|2
|3
|4-13
|5
|4
|Шериф
|0
|1
|5
|5-17
|1
Група Н
- Баєр – Мельде 5:1 (Шик, 6, Тапсоба, 22, Еллінгсен, 25 (автогол), Гложек, 60, 70 – Кітолано, 75)
- Карабах – Геккен 2:1 (Леандру Андраде, 1, Бензія. 45+4 – Хусейнов, 90+4)
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Баєр
|6
|0
|0
|19-3
|18
|2
|Карабах
|3
|1
|2
|7-9
|10
|3
|Мельде
|2
|1
|3
|12-12
|7
|4
|Хеккен
|0
|0
|6
|3-17
|0