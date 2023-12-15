В среду, 13 декабря, Шахтер отыграл свой последний матч в Лиге чемпионов 2023-2024. Команда Марино Пушича в результативном матче уступила Порту (3:5), пишет 24 канал.
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Это не позволило "горнякам" выйти в плей-офф главного еврокубка. Впрочем, дончане продолжат евросезон в Лиге Европы, где попали в 1/16 финала.
Там Шахтер встретится с одним из вице-чемпионов группы самой ЛЕ. Потенциальными соперниками донецкого клуба будут следующие команды:
- Фрайбург (Германия)
- Марсель (Франция)
- Спарта (Чехия)
- Спортинг (Португалия)
- Тулуза (Франция)
- Ренн (Франция)
- Рома (Италия)
- Карабах (Азербайджан)
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Жеребьевка этой стадии состоится в понедельник, 18 декабря. Сами матчи пройдут 15 и 22 февраля следующего года. Шахтер свой первый матч проведет "дома".