В Лиге Европы 2023-2024 завершилась стадия 1/8 финала. Из украинцев продолжает участие в турнире только Анатолий Трубин, который с Бенфикой вышел в четвертьфинал, пишет 24 канал.

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Тройной успех итальянцев

Португальцы на классе прошли Рейнджерс. После домашних 2:2 Бенфика минимально обыграла шотландцев благодаря голу Рафы Силвы и осталась в борьбе за трофей.

Не имели проблем с проходом дальше Милан, Ливерпуль и Рома, которые создали себе гандикап еще в первых встречах. Мерсисайдцы вообще забили Спарте четыре гола в течение первых 14-ти минут. Также прошла в четвертьфинал и третья команда Серии А Аталанта.

Шок для немцев

Камбэк удался Вест Хэму, который проиграл первый матч Фрайбургу (0:1). Впрочем в Лондоне хозяева уничтожили немцев, забив им пять "сухих" мячей. Был близок к еще более эффектному камбэку Вильярреал.

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В первой встрече с Марселем испанцы проиграли 0:4, но дома повели 3:0 на 85 минуте. Однако обидчик Шахтера таки дотерпел и еще и забил "контрольный" гол в компенсированное время. Наиболее драматичный матч прошел в Леверкузене.

Неделю назад Байер едва вырвал ничью на поле Карабаха (2:2) и на этот раз история почти повторилась. Азербайджанцы повели 2:0 в середине второго тайма, но немцам удалась невероятная ремонтада. Сначала Фримпонг сократил отставание, а дубль Шика в компенсированное время вывел команду в четвертьфинал.

Все результаты вторых матчей 1/8 финала Лиги Европы

Рейнджерс (Шотландия) – Бенфика (Португалия) 0:1 (первый матч – 2:2)

Гол: Рафа Силва, 66.

Славия (Чехия) – Милан (Италия) 1:3 (первый матч – 2:4)

Голы: Юрашек, 84 – Пулишич, 33, Лофтус-Чик, 36, Леау, 45+6.

Вильярреал (Испания) – Марсель (Франция) 3:1 (первый матч – 0:4)

Голы: Капу, 32, Серлот, 54, Москера, 85 – Клосс, 90+4.

Вест Хэм (Англия) – Фрайбург (Германия) 5:0 (первый матч – 0:1)

Голы: Пакета, 9, Боуэн, 32, Крессвелл, 52, Кудус, 77, 85.

Ливерпуль (Англия) – Спарта (Чехия) 6:1 (первый матч – 5:1)

Голы: Нуньес, 7, Кларк, 8, Салах, 10, Гакпо, 14, 55, Собослаи, 48 – Бирманчевич, 42.

(первый матч – 5:1) Нуньес, 7, Кларк, 8, Салах, 10, Гакпо, 14, 55, Собослаи, 48 – Бирманчевич, 42. Байер (Германия) – Карабах (Азербайджан) 3:2 (первый матч – 2:2)

Голы: Фримпонг, 72, Шик, 90+3, 90+7 – Зубир, 58, Жуниньо, 67.

(первый матч – 2:2) Фримпонг, 72, Шик, 90+3, 90+7 – Зубир, 58, Жуниньо, 67. Брайтон (Англия) – Рома (Италия) 1:0 (первый матч – 0:4)

Гол: Уэлбек, 37.

(первый матч – 0:4) Уэлбек, 37. Аталанта (Италия) – Спортинг (Португалия) 2:1 (первый матч – 1:1)

Голы: Лукман, 46, Скамакка, 59 – Гонсалвеш, 33.

Справка. Все четвертьфиналисты Лиги Европы выглядят так: Ливерпуль, Вест Хэм, Байер, Милан, Рома, Аталанта, Марсель, Бенфика. Жеребьевка этой стадии состоится 15 марта.