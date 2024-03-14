Уже в следующем сезоне Украина будет лишена прямой путевки в группу Лиги чемпионов. Прошлый сезон наша ассоциация завершила на 14 месте в таблице коэффициентов УЕФА, пишет 24 канал.

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Обе команды УПЛ – через квалификацию

С розыгрыша 2024-2025 Лига чемпионов будет иметь новый формат. Основная стадия пройдет без групп, команды будут играть 8 матчей со случайно выбранными соперниками. Кроме того, количество участников этого раунда увеличится с 32-х до 36-ти.

Чемпион УПЛ должен стартовать в "чемпионском пути" квалификации с раунда плей-офф, а вице-чемпион – со второго квалификационного раунда в "пути представителей лиг". Тем не менее, Украина до сих пор сохраняет шанс на прямую путевку в основную стадию Лиги чемпионов.

Как Шахтеру попасть в основной раунд ЛЧ

Ее может добыть лишь донецкий Шахтер. Согласно новому регламенту, место в основной стадии может достаться наиболее рейтинговой команде с "чемпионского пути" квалификации. Это произойдет при условии, если текущую Лигу чемпионов выиграет команда, гарантирующая себе путевку в основную стадию через свой чемпионат.

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В таком случае освободится один слот, который и достанется самой рейтинговой команде из квалификации. И этой командой может стать именно Шахтер, ведь у донетчан самый высокий рейтинг среди представителей стран вне топ-10 таблицы коэффициентов.

То есть для попадания напрямую в основную стадию Шахтеру необходимо, чтобы реализовались два условия. Во-первых, сами донетчане должны выиграть УПЛ. Во-вторых, победителем действующей Лиги чемпионов должен стать клуб, гарантировавший себе выход в турнир через чемпионат.

Второе условие, скорее всего, будет осуществлено. Сейчас все восемь команд-участниц 1/4 финала идут в проходной зоне в своих лигах. Потерять это место в собственном чемпионате рискуют разве что Атлетико или Боруссия Дортмунд. Но эти команды и в ЛЧ имеют меньше всего шансов на выигрыш титула.

Крайний розыгрыш с двумя командами

Отметим, что, из украинских клубов прямой выход может получить лишь Шахтер. Если же чемпионом УПЛ станет другая команда, то ей надо будет пройти одного соперника для выхода в основную стадию, ведь их рейтинг не позволит стать лучшим представителем "чемпионского пути".

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Отметим, что сезон 2024-2025 станет крайним, в котором Украина отправит в Лигу чемпионов двух представителей. Отчетный сезон наша ассоциация завершит вне топ-15 таблицы коэффициентов УЕФА, а это значит, что в ЛЧ 2025-2026 попадет лишь победитель УПЛ.

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