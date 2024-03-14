Рейнджерс – Бенфика 0:1

Гол: Рафа Силва, 66.

В четверг, 14 марта, в Лиге Европы проходят ответные матчи 1/8 финала. Украинские клубы уже вылетели из соревнования, но в борьбе еще остался один представитель нашей страны, пишет 24 канал.

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Речь о вратаре Бенфики Анатолии Трубине, который со своей командой "опустился" в ЛЕ из Лиги чемпионов. В первой игре 1/8 финала португальцы расписали результативную ничью дома с Рейнджерсом (2: 2).

На матч в Глазго украинец уже традиционно вышел с первых минут. Игра проходила без явного преимущества какой-то из команд. Шотландцы больше владели мячом, гости же чаще били в сторону ворот.

Встреча логично могла бы дойти до экстра-таймов, но в середине второго тайма "орлы" провели решающий гол. Бенфика удачно выбежала в контратаку, Ди Мария запустил Рафу Силву один на один с вратарем и португалец не подвел.

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Рейнджерс пытался активнее играть в нападении, но по факту даже после гола Силвы лиссабонцы были ближе к голу. Тем не менее, Бенфика ограничилась одним мячом и вышла в четвертьфинал. Трубин же совершил три сэйва и в итоге оформил 14-й клиншит в сезоне.