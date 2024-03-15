В Лізі Європи 2023-2024 завершилась стадія 1/8 фіналу. З українців продовжує участь у турнірі лише Анатолій Трубін, який з Бенфікою вийшов у чвертьфінал, пише 24 канал.

До теми Черговий "сухий" матч Трубін: українець допоміг Бенфіці пройти в 1/4 фіналу Ліги Європи – відео

Потрійний успіх італійців

Португальці на класі пройшли Рейнджерс. Після домашніх 2:2 Бенфіка мінімально обіграла шотландців завдяки голу Рафи Сілви та залишилась у боротьбі за трофей.

Не мали проблем із проходом далі Мілан, Ліверпуль та Рома, які створили собі гандикап ще у перших зустрічах. Мерсисайдці взагалі забили Спарті чотири голи протягом перших 14-ти хвилин. Також пройшла у чвертьфінал і третя команда Серії А Аталанта.

Шок для німців

Камбек вдався Вест Гему, який програв перший матч Фрайбургу (0:1). Втім в Лондоні господарі знищили німців, забивши їм п'ять "сухих" м'ячів. Був близьким до ще більш ефектного камбеку Вільярреал.

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У першій зустрічі із Марселем іспанці програли 0:4, але вдома повели 3:0 на 85 хвилині. Проте кривдник Шахтаря таки дотерпів та ще і забив "контрольний" гол у компенсований час. Найбільш драматичний матч пройшов у Леверкузені.

Тиждень тому Баєр ледь вирвав нічию на полі Карабаха (2:2) і цього разу історія майже повторилась. Азербайджанці повели 2:0 в середині другого тайму, але німцям вдалась неймовірна ремонтада. Спочатку Фрімпонг скоротив відставання, а дубль Шика у компенсований час вивів команду до чвертьфіналу.

Всі результати других матчів 1/8 фіналу Ліги Європи

Рейнджерс (Шотландія) – Бенфіка (Португалія) 0:1 (перший матч – 2:2)

Гол: Рафа Сілва, 66.

Славія (Чехія) – Мілан (Італія) 1:3 (перший матч – 2:4)

Голи: Юрашек, 84 – Пулішич, 33, Лофтус-Чік, 36, Леау, 45+6.

Вільярреал (Іспанія) – Марсель (Франція) 3:1 (перший матч – 0:4)

Голи: Капу, 32, Серлот, 54, Москера, 85 – Клосс, 90+4.

Вест Гем (Англія) – Фрайбург (Німеччина) 5:0 (перший матч – 0:1)

Голи: Пакета, 9, Боуен, 32, Крессвелл, 52, Кудус, 77, 85.

Ліверпуль (Англія) – Спарта (Чехія) 6:1 (перший матч – 5:1)

Голи: Нуньєс, 7, Кларк, 8, Салах, 10, Гакпо, 14, 55, Собослаї, 48 – Бірманчевич, 42.

(перший матч – 5:1) Нуньєс, 7, Кларк, 8, Салах, 10, Гакпо, 14, 55, Собослаї, 48 – Бірманчевич, 42. Баєр (Німеччина) – Карабах (Азербайджан) 3:2 (перший матч – 2:2)

Голи: Фрімпонг, 72, Шик, 90+3, 90+7 – Зубір, 58, Жуніньо, 67.

(перший матч – 2:2) Фрімпонг, 72, Шик, 90+3, 90+7 – Зубір, 58, Жуніньо, 67. Брайтон (Англія) – Рома (Італія) 1:0 (перший матч – 0:4)

Гол: Велбек, 37.

(перший матч – 0:4) Велбек, 37. Аталанта (Італія) – Спортинг (Португалія) 2:1 (перший матч – 1:1)

Голи: Лукман, 46, Скамакка, 59 – Гонсалвеш, 33.

Довідка. Всі чвертьфіналісти Ліги Європи виглядають так: Ліверпуль, Вест Гем, Баєр, Мілан, Рома, Аталанта, Марсель, Бенфіка. Жеребкування цієї стадії відбудеться 15 березня.