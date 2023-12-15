Очень солидная компания: Шахтер узнал потенциальных оппонентов в плей-офф Лиги Европы

Команда Марино Пушича вылетела из Лиги чемпионов во второй по рангу евротурнир. Впрочем, соперники в ЛЕ не обещают "горнякам" легкой прогулки.

В среду, 13 декабря, Шахтер отыграл свой последний матч в Лиге чемпионов 2023-2024. Команда Марино Пушича в результативном матче уступила Порту (3:5), пишет 24 канал.

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Это не позволило "горнякам" выйти в плей-офф главного еврокубка. Впрочем, дончане продолжат евросезон в Лиге Европы, где попали в 1/16 финала.

Там Шахтер встретится с одним из вице-чемпионов группы самой ЛЕ. Потенциальными соперниками донецкого клуба будут следующие команды:

Фрайбург (Германия)

Марсель (Франция)

Спарта (Чехия)

Спортинг (Португалия)

Тулуза (Франция)

Ренн (Франция)

Рома (Италия)

Карабах (Азербайджан)

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Жеребьевка этой стадии состоится в понедельник, 18 декабря. Сами матчи пройдут 15 и 22 февраля следующего года. Шахтер свой первый матч проведет "дома".