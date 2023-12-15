У середу, 13 грудня, Шахтар відіграв свій останній матч у Лізі чемпіонів 2023-2024. Команда Маріно Пушича у результативному матчі поступилась Порту (3:5), пише 24 канал.
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Це не дозволило "гірникам" вийти у плей-оф головного єврокубка. Втім донеччани продовжать євросезон у Лізі Європи, де потрапили в 1/16 фіналу.
Там Шахтар зустрінеться з одним із віцечемпіонів групи самої ЛЄ. Потенційними суперниками донецького клубу будуть наступні команди:
- Фрайбург (Німеччина)
- Марсель (Франція)
- Спарта (Чехія)
- Спортінг (Португалія)
- Тулуза (Франція)
- Ренн (Франція)
- Рома (Італія)
- Карабах (Азербайджан)
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Жеребкування цієї стадії відбудеться у понеділок, 18 грудня. Самі матчі пройдуть 15 та 22 лютого наступного року. Шахтар свій перший матч проведе "вдома".