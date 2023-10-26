Ракув – Спортинг 1:1

Голы: Пьясецкий, 79 – Коатес, 14

В четверг, 26 октября, в Лиге Европы проходят матчи 3-го тура групповой стадии. В одной из игр чемпион Польши Ракув встречался с лиссабонским Спортингом, пишет 24 канал.

По теме Историческое событие: эксклуб Ярмоленко побил "вечный рекорд" в еврокубках – видео

Поляки попали в непростой квартет, где также есть Аталанта и Штурм. После первых двух туров Ракув, за который выступает украинец Владислав Кочергин, шел без очков.

На домашнюю игру против Спортинга хавбек вышел с первых минут и помог своей команде вырвать ничью. Правда, лиссабонцы забили первыми благодаря голу эксигровца Ливерпуля Коатеса, а на 8-й минуте еще и остались в меньшинстве.

Сравнить счет Ракув смог за десять минут до финального свистка благодаря ассисту от Кочергина. Плавшич запустил украинца в штрафную, тот вышел один на один с кипером и отдал вдоль линии. Мяч в пустые ворота добил Пьясецкий.

Видео ассиста Кочергина:

Для польского клуба это первый бал в розыгрыше Лиги Европы. Лидирует в группе Аталанта (7 очков), которая на три балла опережает Спортинг и Штурм.

Читайте также Результаты 3 тура Лиги конференций: феерия соперника Зари, чудо на Фарерах, успех Астон Виллы

Ракув занимает четвертое место в чемпионате Польши после 12 туров, отставая от лидеров Ягеллонии и Шленска на четыре балла. При этом у команды Кочергина есть матч в запасе.

Видеообзор матча Ракув – Спортинг: