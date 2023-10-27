На этой неделе в Лиге конференций 2023-2024 проходят матчи 3-го тура групповой стадии. Игровой день оказался неполным из-за переноса матча с участием Зари, пишет 24 канал.

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Луганская команда должна была играть на выезде против Маккаби из Тель-Авива. Впрочем, из-за начала новой фазы войны против ХАМАС в УЕФА пошли навстречу израильтянам и сместили матч против Зари на 25 ноября.

Другая встреча группы В прошла по расписанию в Бельгии. Лидер квартета Гент принимал аутсайдера Брейдаблик и не имел никаких проблем со скандинавами, забив четыре гола еще до перерыва. Итоговый счет – 5:0.

Из других игр раннего слота следует выделить разгромную победу Клаксвика, дебютную в группе ЛК. Клуб с Фарерских островов не оставил дома шансов словенской Олимпии.

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В центральном же матче тура Астон Вилла также уверенно на выезде разнесла АЗ Алкмаар (4:1). Следует выделить и выносы Айнтрахта и Фиорентины (6:0), а также волевую победу ПАОКа. Греки отыгрались в игре с Абердином после 0:2 и одержали победу.

Группа А

Лилль – Слован 2:1 (Языджы, 68, Кабелла, 82 – Чаврич, 23)

Клаксвик – Олимпия 3:0 (Йенсен, 30, Клеттскард, 44, Адреасен, 54)

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Лилль 2 1 0 4-1 7 2 Слован 2 0 1 4-3 6 3 Клаксвик 1 1 1 4-2 4 4 Олимпия 0 0 3 0-6 0

Группа B

Гент – Брейдаблик 5:0 (Гендельман, 10, Кейперс, 15, 19, Тиссудали, 43, Орбан, 69)

Маккаби Т-А – Заря (перенесен на 25 ноября)

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Гент 2 1 0 8-1 7 2 Заря 1 1 0 2-1 4 3 Маккаби Т-А 1 0 1 3-4 3 4 Брейдаблик 0 0 3 2-9 0

Группа C

Баллкани – Астана 1:2 (Куч, 8 – Оганесян, 7, Бейсебеков, 23)

Динамо Загреб – Виктория 0:1 (Хори, 69)

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Виктория 3 0 0 4-1 9 2 Динамо Загреб 1 0 2 5-4 3 3 Баллкани 1 0 2 3-3 3 4 Астана 1 0 2 4-8 3

Группа D

Лугано – Брюгге 1:3 (Влади, 74 – Баланта, 15, Сков Ольсен, 50, Ванакен, 88)

Буде-Глимт – Бешикташ 3:1 (Гренбек, 29, Мумбанья, 58, Салтнес, 87 – Моэ, 90+1 (автогол)

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Брюгге 2 1 0 5-2 7 2 Буде-Глимт 1 1 1 3-2 4 3 Лугано 1 1 1 4-5 4 4 Бешикташ 0 1 2 4-7 1

Группа E

АЗ Алкмаар – Астон Вилла 1:4 (Садик, 65 – Бэйли, 13, Тилеманс, 23, Уоткинс, 51, Макгинн, 56)

Зрински – Легия 1:2 (Бильбия, 30 – Яковлевич, 32 (автогол), Крамер, 62)

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Легия 2 0 1 5-4 6 2 Астон Вилла 2 0 1 7-4 6 3 Зрински 1 0 2 5-6 3 4 АЗ Алкмаар 1 0 2 5-8 3

Группа F

Генк – Ференцварош 0:0

Фиорентина – Чукарички 6:0 (Бельтран, 6, 10, Иконе, 29, Соттиль, 65, Мартинес Кварта, 73, Лопес, 83)

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Фиорентина 1 2 0 10-4 5 2 Ференцварош 1 2 0 5-3 5 3 Генк 1 2 0 4-2 5 4 Чукарички 0 0 3 1-11 0

Группа G

Абердин – ПАОК 2:3 (Миовски, 50, Полвара, 58 – Десподов, 73, Виейринья, 84, Шваб, 90+6 (пен))

Айнтрахт – ХИК 6:0 (Дина, 12, 89, Кох, 27, Мармуш, 31, Тута, 45+3, Схири, 55)

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 ПАОК 3 0 0 8-5 9 2 Айнтрахт 2 0 1 9-3 6 3 Абердин 0 1 2 4-6 1 4 ХИК 0 1 2 3-10 1

Группа H

Фенербахче – Лудогорец 3:1 (Батшуайи, 42, Зайц, 52, 90+4 – Бекао, 65 (автогол))

Спартак Трнава – Норшеланн 0:2 (Йенсен-Эббью, 36, Расмуссен, 48)