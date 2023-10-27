На этой неделе в Лиге конференций 2023-2024 проходят матчи 3-го тура групповой стадии. Игровой день оказался неполным из-за переноса матча с участием Зари, пишет 24 канал.
По теме Полиция Нидерландов задержала игроков Легии и избила президента: детали скандала и видео
Луганская команда должна была играть на выезде против Маккаби из Тель-Авива. Впрочем, из-за начала новой фазы войны против ХАМАС в УЕФА пошли навстречу израильтянам и сместили матч против Зари на 25 ноября.
Другая встреча группы В прошла по расписанию в Бельгии. Лидер квартета Гент принимал аутсайдера Брейдаблик и не имел никаких проблем со скандинавами, забив четыре гола еще до перерыва. Итоговый счет – 5:0.
Из других игр раннего слота следует выделить разгромную победу Клаксвика, дебютную в группе ЛК. Клуб с Фарерских островов не оставил дома шансов словенской Олимпии.
Читайте также Кураж Ливерпуля и Байера, ассист Кочергина и провал Вест Хэма: результаты 3 тура Лиги Европы
В центральном же матче тура Астон Вилла также уверенно на выезде разнесла АЗ Алкмаар (4:1). Следует выделить и выносы Айнтрахта и Фиорентины (6:0), а также волевую победу ПАОКа. Греки отыгрались в игре с Абердином после 0:2 и одержали победу.
Группа А
- Лилль – Слован 2:1 (Языджы, 68, Кабелла, 82 – Чаврич, 23)
- Клаксвик – Олимпия 3:0 (Йенсен, 30, Клеттскард, 44, Адреасен, 54)
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Лилль
|2
|1
|0
|4-1
|7
|2
|Слован
|2
|0
|1
|4-3
|6
|3
|Клаксвик
|1
|1
|1
|4-2
|4
|4
|Олимпия
|0
|0
|3
|0-6
|0
Группа B
- Гент – Брейдаблик 5:0 (Гендельман, 10, Кейперс, 15, 19, Тиссудали, 43, Орбан, 69)
- Маккаби Т-А – Заря (перенесен на 25 ноября)
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Гент
|2
|1
|0
|8-1
|7
|2
|Заря
|1
|1
|0
|2-1
|4
|3
|Маккаби Т-А
|1
|0
|1
|3-4
|3
|4
|Брейдаблик
|0
|0
|3
|2-9
|0
Группа C
- Баллкани – Астана 1:2 (Куч, 8 – Оганесян, 7, Бейсебеков, 23)
- Динамо Загреб – Виктория 0:1 (Хори, 69)
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Виктория
|3
|0
|0
|4-1
|9
|2
|Динамо Загреб
|1
|0
|2
|5-4
|3
|3
|Баллкани
|1
|0
|2
|3-3
|3
|4
|Астана
|1
|0
|2
|4-8
|3
Группа D
- Лугано – Брюгге 1:3 (Влади, 74 – Баланта, 15, Сков Ольсен, 50, Ванакен, 88)
- Буде-Глимт – Бешикташ 3:1 (Гренбек, 29, Мумбанья, 58, Салтнес, 87 – Моэ, 90+1 (автогол)
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Брюгге
|2
|1
|0
|5-2
|7
|2
|Буде-Глимт
|1
|1
|1
|3-2
|4
|3
|Лугано
|1
|1
|1
|4-5
|4
|4
|Бешикташ
|0
|1
|2
|4-7
|1
Группа E
- АЗ Алкмаар – Астон Вилла 1:4 (Садик, 65 – Бэйли, 13, Тилеманс, 23, Уоткинс, 51, Макгинн, 56)
- Зрински – Легия 1:2 (Бильбия, 30 – Яковлевич, 32 (автогол), Крамер, 62)
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Легия
|2
|0
|1
|5-4
|6
|2
|Астон Вилла
|2
|0
|1
|7-4
|6
|3
|Зрински
|1
|0
|2
|5-6
|3
|4
|АЗ Алкмаар
|1
|0
|2
|5-8
|3
Группа F
- Фиорентина – Чукарички 6:0 (Бельтран, 6, 10, Иконе, 29, Соттиль, 65, Мартинес Кварта, 73, Лопес, 83)
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Фиорентина
|1
|2
|0
|10-4
|5
|2
|Ференцварош
|1
|2
|0
|5-3
|5
|3
|Генк
|1
|2
|0
|4-2
|5
|4
|Чукарички
|0
|0
|3
|1-11
|0
Группа G
- Абердин – ПАОК 2:3 (Миовски, 50, Полвара, 58 – Десподов, 73, Виейринья, 84, Шваб, 90+6 (пен))
- Айнтрахт – ХИК 6:0 (Дина, 12, 89, Кох, 27, Мармуш, 31, Тута, 45+3, Схири, 55)
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|ПАОК
|3
|0
|0
|8-5
|9
|2
|Айнтрахт
|2
|0
|1
|9-3
|6
|3
|Абердин
|0
|1
|2
|4-6
|1
|4
|ХИК
|0
|1
|2
|3-10
|1
Группа H
- Фенербахче – Лудогорец 3:1 (Батшуайи, 42, Зайц, 52, 90+4 – Бекао, 65 (автогол))
- Спартак Трнава – Норшеланн 0:2 (Йенсен-Эббью, 36, Расмуссен, 48)
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Фенербахче
|3
|0
|0
|8-3
|9
|2
|Норшеланн
|2
|0
|1
|10-4
|6
|3
|Лудогорец
|1
|0
|2
|6-10
|3
|4
|Спартак Трнава
|0
|0
|3
|1-8
|0