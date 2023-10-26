Ракув – Спортінг 1:1

Голи: П’ясецький, 79 – Коатес, 14

У четвер, 26 жовтня, в Лізі Європи проходять матчі 3 туру групової стадії. В одній із ігор чемпіон Польщі Ракув зустрічався з лісабонським Спортінгом, пише 24 канал.

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Поляки потрапили у непростий квартет, де також є Аталанта та Штурм. Після перших двох турів Ракув, за який виступає українець Владислав Кочергін, йшов без очок.

На домашню гру проти Спортінга хавбек вийшов з перших хвилин і допоміг своїй команді вирвати нічию. Правда, лісабонці забили першими завдяки голу ексгравця Ліверпуля Коатеса, а на 8 хвилині ще і залишились у меншості.

Зрівняти рахунок Ракув зміг за десять хвилин до фінального свистка завдяки асисту від Кочергіна. Плавшич запустив українця у штрафний майданчик, той вийшов сам-на-сам із кіпером та віддав вздовж лінії. М’яч у порожні ворота добив П’ясецький.

Відео асисту Кочергіна:

Для польського клубу це перший бал у розіграші Ліги Європи. Лідирує у групі Аталанта (7 очок), яка на три бали випереджає Спортінг та Штурм.

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До слова, Ракув займає четверте місце у чемпіонаті Польщі після 12 турів, відстаючи від лідерів Ягеллонії та Шльонска на чотири бали. При цьому у команди Кочергіна є матч в запасі.

Відеоогляд матчу Ракув – Спортінг: