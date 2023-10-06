Эта победа стала второй для "молотов" в Лиге Европы-2023/2024. В первом туре они обыграли сербскую Бачку-Тополу.

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Рекордная серия держалась 55 лет

В общей сложности беспроигрышная серия Вест Хэма в еврокубках, включая квалификацию, достигла 17 матчей, что стало новой рекордной серией среди английских клубов. За этот период лондонский клуб только однажды сыграл вничью и стал чемпионом Лиги конференций. Данный титул – первый за 59 лет для "молотов" на международной арене.

Таким образом, бывший клуб Андрея Ярмоленка побил рекорд английских клубов в еврокубках, который держался более полувека. Предыдущим рекордсменом был Лидс, его достижение держалось с 1968 года.

В еврокубках Вест Хэм последний раз проигрывал в мае 2022 года. Тогда в полуфинале Лиги Европы лондонцы уступили немецкому Айнтрахту.

Справка. Следующий матч, в котором "молоты" смогут продолжить свою удивительную серию, станет поединок против греческого Олимпиакоса на выезде. Он состоится 26 октября.

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