В пятницу, 19 марта, состоялась жеребьевка четвертьфинала и полуфинала Лиги Европы. Результаты – в материале Спорт 24.

Борьбу за трофей продолжают восемь команд. Среди них могли быть Динамо и Шахтер, но обе украинские команды проиграли и вылетели на стадии 1/8 финала.

Напомним Украина потеряла прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов

Результаты жеребьевки четвертьфинала Лиги Европы

Гранада – Манчестер Юнайтед

Арсенал – Славия

Аякс – Рома

Динамо – Вильярреал

Первые матчи четвертьфинала состоятся 8 апреля. Ответные матчи запланированы на 15 апреля.

Также сразу была проведена и жеребьевка полуфинальных пар. Эти матчи запланированы на 29 апреля и 6 мая.

Результаты жеребьевки полуфинала Лиги Европы

Гранада/Манчестер Юнайтед – Аякс/Рома

Динамо/Вильярреал – Арсенал/Славия

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Финал Лиги Европы состоится 26 мая в польском Гданьске.