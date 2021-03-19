Лига Европы: результаты жеребьевки 1/4 и 1/2 финала
В пятницу, 19 марта, состоялась жеребьевка четвертьфинала и полуфинала Лиги Европы. Результаты – в материале Спорт 24.
Источник:24 канал
Борьбу за трофей продолжают восемь команд. Среди них могли быть Динамо и Шахтер, но обе украинские команды проиграли и вылетели на стадии 1/8 финала.
Напомним Украина потеряла прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов
Результаты жеребьевки четвертьфинала Лиги Европы
- Гранада – Манчестер Юнайтед
- Арсенал – Славия
- Аякс – Рома
- Динамо – Вильярреал
Первые матчи четвертьфинала состоятся 8 апреля. Ответные матчи запланированы на 15 апреля.
Также сразу была проведена и жеребьевка полуфинальных пар. Эти матчи запланированы на 29 апреля и 6 мая.
Результаты жеребьевки полуфинала Лиги Европы
- Гранада/Манчестер Юнайтед – Аякс/Рома
- Динамо/Вильярреал – Арсенал/Славия
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Финал Лиги Европы состоится 26 мая в польском Гданьске.
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