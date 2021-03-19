Лига чемпионов: результаты жеребьевки четвертьфинала и полуфинала
В пятницу, 19 марта, состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов. Поэтому определились соперники на стадии четвертьфинала и полуфинала турнира.
Источник:24 канал
В этой стадии турнира сыграют восемь команд. На этот раз не было никаких разделений, поэтому между собой могли сыграть и команды из одной страны.
Примечательно Украина потеряла прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов
Результаты жеребьевки четвертьфинала Лиги чемпионов
- Манчестер Сити – Боруссия
- Порту – Челси
- Бавария – ПСЖ
- Реал – Ливерпуль
Первые матчи состоятся 6 и 7 апреля, а ответные запланированы на 13 и 14 апреля.
Кроме того произошли сразу жеребьевки и полуфинальных пар.
- Бавария/ПСЖ – Манчестер Сити/Боруссия
- Реал/Ливерпуль – Порту/Челси
Финал Лиги чемпионов состоится 29 мая в Стамбуле.
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