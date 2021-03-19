В пятницу, 19 марта, состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов. Поэтому определились соперники на стадии четвертьфинала и полуфинала турнира.

В этой стадии турнира сыграют восемь команд. На этот раз не было никаких разделений, поэтому между собой могли сыграть и команды из одной страны.

Примечательно Украина потеряла прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов

Результаты жеребьевки четвертьфинала Лиги чемпионов

Манчестер Сити – Боруссия

Порту – Челси

Бавария – ПСЖ

Реал – Ливерпуль

Первые матчи состоятся 6 и 7 апреля, а ответные запланированы на 13 и 14 апреля.

Кроме того произошли сразу жеребьевки и полуфинальных пар.

Бавария/ПСЖ – Манчестер Сити/Боруссия

Реал/Ливерпуль – Порту/Челси

Финал Лиги чемпионов состоится 29 мая в Стамбуле.