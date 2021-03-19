У п'ятницю, 19 березня, відбулося жеребкування чвертьфіналу та півфіналу Ліги Європи. Результати – у матеріалі Спорт 24.

Боротьбу за трофей продовжують вісім команд. Серед них могли бути Динамо та Шахтар, але обидві українські команди програли та вилетіли на стадії 1/8 фіналу.

Нагадаємо Україна втратила пряму путівку в груповий етап Ліги чемпіонів

Результати жеребкування чвертьфіналу Ліги Європи

Гранада – Манчестер Юнайтед

Арсенал – Славія

Аякс – Рома

Динамо – Вільярреал

Перші матчі чвертьфіналу відбудуться 8 квітня. Матчі-відповіді заплановані на 15 квітня.

Також одразу було проведено і жеребкування півфінальних пар. Ці матчі заплановані на 29 квітня та 6 травня.

Результати жеребкування півфіналу Ліги Європи

Гранада/Манчестер Юнайтед – Аякс/Рома

Динамо/Вільярреал – Арсенал/Славія

До теми Ліга чемпіонів: результати жеребкування чвертьфіналу та півфіналу

Фінал Ліги Європи відбудеться 26 травня у польському Гданську.