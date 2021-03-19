Ліга Європи: результати жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу
У п'ятницю, 19 березня, відбулося жеребкування чвертьфіналу та півфіналу Ліги Європи. Результати – у матеріалі Спорт 24.
Джерело:24 канал
Боротьбу за трофей продовжують вісім команд. Серед них могли бути Динамо та Шахтар, але обидві українські команди програли та вилетіли на стадії 1/8 фіналу.
Нагадаємо Україна втратила пряму путівку в груповий етап Ліги чемпіонів
Результати жеребкування чвертьфіналу Ліги Європи
- Гранада – Манчестер Юнайтед
- Арсенал – Славія
- Аякс – Рома
- Динамо – Вільярреал
Перші матчі чвертьфіналу відбудуться 8 квітня. Матчі-відповіді заплановані на 15 квітня.
Також одразу було проведено і жеребкування півфінальних пар. Ці матчі заплановані на 29 квітня та 6 травня.
Результати жеребкування півфіналу Ліги Європи
- Гранада/Манчестер Юнайтед – Аякс/Рома
- Динамо/Вільярреал – Арсенал/Славія
До теми Ліга чемпіонів: результати жеребкування чвертьфіналу та півфіналу
Фінал Ліги Європи відбудеться 26 травня у польському Гданську.
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