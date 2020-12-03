Результаты матчей Лиги Европы 3 декабря
В четверг, 3 декабря, состоятся 24 матча группового этапа Лиги Европы. Результаты поединков – на Спорт24.
Антверпен – Лудогорец 3:1
Голы: Онгла, 19, Де Лат, 72, Бенсон, 87 – Десподов, 53
Гент – Либерец 1:2
Голы: Яремчук, 60 – Мара, 32, Качараба, 55
Заря – Лестер 1:0
Гол: Сайядманеш, 84
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Карабах – Маккаби Тель-Авив 1:1
Голы: Ромеро, 37 – Коэн, 22 (пен.)
ЛАСК – Тоттенхэм 3:3
Голы: Михорль, 42, Эггештайн, 84, Карамоко, 90+3 – Бэйл, 45+2 (пен.), Сон Хин Мин, 56, Алли, 87 (пен.)
Лилль – Спарта Прага 2:1
Голы: Йылмаз, 80, 84 – Крейчи, 71
Удаление: Челустка, 65 (Спарта)
Милан – Селтик 4:2
Голы: Чанханоглу, 24, Кастильехо, 26, Хаюга, 50, Диас, 82 – Рогич, 7, Эдуар, 14
Сивасспор – Вильярреал 0:1
Гол: Чуквуезе, 75
Фейеноорд – Динамо Загреб 0:2
Гол: Петкович, 45+5 (пен.), Майер, 53
Црвена Звезда – Хоффенхайм 0:0
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ЦСКА – Вольфсбург 0:1
Гол: Визингер, 22
АЕК – Брага 2:4
Голы: Оливейра, 31, Василантонопулос, 89 – Тормена, 8, Эсгаю, 10 Орта, 45, Гален, 83
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