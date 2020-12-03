Результати матчів Ліги Європи 3 грудня
У четвер, 3 грудня, відбудеться 24 матчі групового етапу Ліги Європи. Результати поєдинків – на Спорт24.
Антверпен – Лудогорец 3:1
Голи: Онгла, 19, Де Лат, 72, Бенсон, 87 – Десподов, 53
Гент – Слован 1:2
Голи: Яремчук, 60 – Мара, 32, Качараба, 55
Зоря – Лестер 1:0
Гол: Сайядманеш, 84
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Карабах – Маккабі Тель-Авів 1:1
Голи: Ромеро, 37 – Коен, 22 (пен.)
ЛАСК – Тоттенхем 3:3
Голи: Міхорль, 42, Еггештайн, 84, Карамоко, 90+3 – Бейл, 45+2 (пен.), Сон Хин Мін, 56, Аллі, 87 (пен.)
Лілль – Спарта Прага 2:1
Голи: Йилмаз, 80, 84 – Крейчі, 71
Вилучення: Челюстка, 65 (Спарта Прага)
Мілан – Селтік 4:2
Голи: Чанханоглу, 24, Кастільєхо, 26, Хаюга, 50, Діас, 82 – Рогіч, 7, Едуар, 14
Сівасспор – Вільярреал 0:1
Гол: Чуквуезе, 75
Феєнорд – Динамо Загреб 0:2
Гол: Петкович, 45+5 (пен.), Маєр, 53
Црвєна Звєзда – Хоффенхайм 0:0
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ЦСКА Москва – Вольфсбург 0:1
Гол: Візінгер, 22
АЕК – Брага 2:4
Голи: Олівейра, 31, Васілантонопулос, 89 – Тормена, 8, Есгаю, 10, Орта, 45, Галено, 83
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