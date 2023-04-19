Кто вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов: пара команд и календарь матчей

Самые титулованные команды в истории турнира стали первыми полуфиналистами. Челси же потерял шансы сыграть в ЛЧ следующего сезона.

Во вторник и среду, 18-19 апреля, проходят ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. По их итогам станет известно, кто составит полуфинальные пары турнира, пишет 24 канал.

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В первых играх на стадии сразу определились фавориты. Реал, Интер, Манчестер Сити и Милан одержали сухие победы над соперниками, но разгромно это сделал только МанСити.

Первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов:

Реал – Челси 2:0

Милан – Наполи 1:0

Бенфика – Интер 0:2

Манчестер Сити – Бавария 3:0

Для Реала не стало проблемой защитить свой результат против кризисного "Челси". Команда Анчелотти обыграла Челси с аналогичным счетом и вышла в 11-й полуфинал в 13 последних сезонах ЛЧ.

Видеообзор матча Челси – Реал:

К ней присоединился и Милан. Команда Пиоли после минимальной победы дома первой забила Наполи и в гостях. Превосходство во втором тайме было на стороне неаполитанцев, но им нужно было забивать дважды. И если Осимхен поразил ворота Меньяна, то Кварацхелия пенальти не реализовал. Поэтому дальше идут "россонери".

Видеообзор матча Наполи – Милан:

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Вторые матчи 1/2 финала Лиги чемпионов:

Челси – Реал 0:2

Наполи – Милан 1:1

Интер – Бенфика

Бавария – Манчестер Сити

Таким образом, в полуфинале мадридский Реал встретится с Манчестер Сити или Баварией, а Милан померяется силами с Интером или Бенфикой. Поединки 1/2 финала пройдут 9-10 и 16-17 мая, а финал назначен на 10 июня в Стамбуле.