Бавария – Манчестер Сити 0:1

Голы: Киммих, 83 (пен) – Голланд, 57

После первого матча: 0:3 в пользу "горожан"

Бавария и Манчестер Сити провели ответный матч в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов сезона 2022/2023, из которого победителями вышли "горожане". "Пивовары" провели достойный поединок, однако в знаки далась победа "голубых" в предыдущей встрече, пишет 24 Канал.

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Если бы Бавария играла в прошлом матче

Команды сразу продемонстрировали свой класс, активно атаковав друг друга. Бавария пыталась строить свои атаки через крайних защитников (Кансело и Павар), однако первый стопроцентный момент "пивовары" нашли именно через центр, уже на 16-й минуте. Бывший игрок МанСити Лерой Сане вышел лицом к лицу с голкипером "горожан", однако мяч чудом пролетел мимо ворот.

Через две минуты Дайот Упамекано, проваливший первый матч, увидел перед собой красный свет за то, что сбил выбегавшего на свидание с Яном Зоммером Эрлинга Холанна. Но вот после того, как арбитр пообщался со своим ассистентом, рефери красную карту отменил, поскольку норвежский форвард находился в офсайде перед столкновением с французом.

Однако Упамекано свою карту получил в первом тайме, однако желтого цвета. После удара игрока МанСити мяч попал в руку стоявшему в штрафной площадке французскому защитнику. Логично, что арбитр назначил одиннадцатиметровый удар, который выполнять пошел Эрлинг Холанн. Норвежский нападающий долго не мог пробить пенальти, поскольку игроки Баварии затягивали удар, психологически давя на Голанда. В результате Эрлинг пенальти не реализовал, запустив мяч выше ворот.

У "пивоваров" появилась дополнительная мотивация после нереализованного момента Холанна. Бавария бежала вперед, била по и мимо ворот, однако большинство моментов смог нивелировать Эдерсон, оставив своей команде комфортное преимущество над соперником. На последних минутах первого тайма Бавария все же имела невероятный момент, поскольку Мусиала прорвался в штрафную МанСити и смог отыграть пасом голкипера "горожан". Мяч спиной к воротам принял Чупо-Мотинг, который пяткой пробил по воротам, однако на линии ворот "голубых" стоял ряд игроков Манчестер Сити, не позволивших мячу зайти в ворота.

Ошибки Баварии

Во втором тайме игроки английского клуба, которые в первой половине встречи не нанесли ни одного удара в створ ворот, активно пытались улучшить статистику. Но вот Бавария, мечтавшая о победе, настолько прессинговала, что "горожане" не могли играть первым номером. Но все же "голубые" смогли найти свой одиночный момент.

На 57-й минуте встречи Эрлинг Холанн сначала выиграл верховой мяч после выноса от ворот. Норвежец получил мяч у штрафной соперника, а Дайот Упамекано, пытавшийся помешать Холанну пробить по воротам, поскользнулся, из-за чего и сразу выпал из игры, а Эрлинг без проблем реализовал свой шанс, мощную пробив в дальний от себя угол ворот. :1. Этот гол стал для Холанна 35-м в ЛЧ в 27 матчах.

Гол Холанна убил интригу в матче, но не желание Баварии. "Пивовары" уже не так остро атаковали, однако пытались отыграться и гол им все же забить удалось, да вот и тот из офсайда. После добивания мяч в сетку ворот переправил юный Матис Тель, однако Сначала пробивавший по воротам Кингсли Команд находился в положении вне игры во время своего забега в штрафную площадки МанСити.

Свое желание и попытки Бавария все же смогла превратить в забитый мяч. Скандальный Садио Мане заработал пенальти для своей пенальти, с близкого расстояния попав в руку защитнику Манчестер Сити. На 83-й минуте матча, перед пробитием одиннадцатиметрового, к мячу подошел Йозуа Киммих, уверенно реализовавший свой момент, отправив мяч по центру, а Эдерсона в другой угол ворот – 1:1.

Кстати говоря. Томас Тухель получил красную карту за свои излишние эмоции.

Таким образом, Манчестер Сити, минимально атакуя, проходит Баварию, и выходит и полуфинал Лиги чемпионов, где они встретятся с Реалом, который в двухматчевой встрече обыграл лондонский Челси.