На следующей неделе Днепр-1 проведет свой первый матч в Лиге чемпионов. Команда Александра Кучера начнет свой путь со второго квалификационного раунда.

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Соперником днепрян станет вицечемпион Греции Панатинаикос. Первая встреча, которая станет номинально домашней, состоится уже во вторник, 25 июля, в словацком городе Кошице.

Где смотреть матч Днепр-1 – Панатинаикос? Официальный сайт украинского клуба сообщает, что игру Лиги чемпионов в прямой трансляции покажет телеканал "УНІАН".

Кроме того, в онлайне матч будет показан на ютуб-канале FootballHub вместе с предматчевой и послематчевой студиями. Начало встречи – в 21:00 по Киеву.

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Напомним, что в прошлом сезоне Днепр-1 стал вицечемпионом УПЛ, отстав от Шахтера на 5 очков. Для выхода в групповой раунд Лиги чемпионов подопечным Александра Кучера придется пройти троих соперников.