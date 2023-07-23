Уже менее чем через неделю стартует новый сезон в УПЛ. Турнир продолжится с 28 июля этого года по 25 мая 2024 года.

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Действующим чемпионом является донецкий Шахтер, который уже в 14-й раз стал лучшей командой УПЛ. Команда Игоря Йовичевича на пять баллов опередила Днепр-1.

В этом сезоне дончане также являются главными фаворитами чемпионата Украины. Это неудивительно, ведь горняки являются самой дорогой командой УПЛ по версии Transfermarkt.

Самые дорогие клубы Украины

Игроки Шахтера оцениваются в 144,45 миллионов евро. Среди всех клубов мира дончане являются 72-ми. При этом "горняки" вдвое опережают своего конкурента по УПЛ "Динамо".

Шахтер – 144,45 миллиона евро Динамо – 71,65 миллиона евро Днепр-1 – 41,88 миллиона евро Заря – 16,90 миллиона евро Ворскла – 9,10 миллиона евро Полесье – 9,03 миллиона евро Александрия – 8,65 миллиона евро Движение – 8,60 миллиона евро Колос – 8,20 миллиона евро Металлист 1925 – 7,43 миллиона евро Кривбасс – 7,05 миллиона евро Вереск – 6,23 миллиона евро Минай – 6,15 миллиона евро ЛНЗ – 6,00 миллиона евро Черноморец – 5,65 миллиона евро Оболонь – 4,80 миллиона евро

Всего лишь четыре украинских команды оцениваются в более чем 10 миллионов евро. Остальные команды выглядят примерно одинакового уровня.

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Стоит отметить Полесье, которое в этом сезоне дебютирует на уровне УПЛ. Команда из Житомира имеет шестой по стоимости склад в Украине. А вот другой новичок элитного дивизиона Оболонь является самым дешевым клубом турнира.

Топ-10 самых дорогих игроков УПЛ

Что касается игроков, то самым дорогим в УПЛ ресурс определяет Тете (25 миллионов евро). Однако бразилец прошлого сезона скрылся от войны с помощью правила ФИФА и пока не заявлял о готовности вернуться в Шахтер.

Впрочем, среди других топ-игроков чемпионата есть доминация донецкого клуба. Из представителей других команд в топ-пятерке оказался только форвард Днепра-1 Артем Довбик.