Уже менее чем через неделю стартует новый сезон в УПЛ. Турнир продолжится с 28 июля этого года по 25 мая 2024 года.
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Действующим чемпионом является донецкий Шахтер, который уже в 14-й раз стал лучшей командой УПЛ. Команда Игоря Йовичевича на пять баллов опередила Днепр-1.
В этом сезоне дончане также являются главными фаворитами чемпионата Украины. Это неудивительно, ведь горняки являются самой дорогой командой УПЛ по версии Transfermarkt.
Самые дорогие клубы Украины
Игроки Шахтера оцениваются в 144,45 миллионов евро. Среди всех клубов мира дончане являются 72-ми. При этом "горняки" вдвое опережают своего конкурента по УПЛ "Динамо".
- Шахтер – 144,45 миллиона евро
- Динамо – 71,65 миллиона евро
- Днепр-1 – 41,88 миллиона евро
- Заря – 16,90 миллиона евро
- Ворскла – 9,10 миллиона евро
- Полесье – 9,03 миллиона евро
- Александрия – 8,65 миллиона евро
- Движение – 8,60 миллиона евро
- Колос – 8,20 миллиона евро
- Металлист 1925 – 7,43 миллиона евро
- Кривбасс – 7,05 миллиона евро
- Вереск – 6,23 миллиона евро
- Минай – 6,15 миллиона евро
- ЛНЗ – 6,00 миллиона евро
- Черноморец – 5,65 миллиона евро
- Оболонь – 4,80 миллиона евро
Всего лишь четыре украинских команды оцениваются в более чем 10 миллионов евро. Остальные команды выглядят примерно одинакового уровня.
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Стоит отметить Полесье, которое в этом сезоне дебютирует на уровне УПЛ. Команда из Житомира имеет шестой по стоимости склад в Украине. А вот другой новичок элитного дивизиона Оболонь является самым дешевым клубом турнира.
Топ-10 самых дорогих игроков УПЛ
Что касается игроков, то самым дорогим в УПЛ ресурс определяет Тете (25 миллионов евро). Однако бразилец прошлого сезона скрылся от войны с помощью правила ФИФА и пока не заявлял о готовности вернуться в Шахтер.
Впрочем, среди других топ-игроков чемпионата есть доминация донецкого клуба. Из представителей других команд в топ-пятерке оказался только форвард Днепра-1 Артем Довбик.
- Тете (Шахтер) – 25 миллионов евро
- Анатолий Трубин (Шахтер) – 22 миллиона евро
- Николай Матвиенко (Шахтер) – 20 миллионов евро
- Артем Довбык (Днепр-1) – 15 миллионов евро
- Георгий Судаков (Шахтер) – 15 миллионов евро
- Артем Бондаренко (Шахтер) – 10 миллионов евро
- Николай Шапаренко (Динамо) – 8 миллионов евро
- Георгий Бущан (Динамо) – 8 миллионов евро
- Лассина Траоре (Шахтер) – 7 миллионов евро
- Виталий Буяльский (Динамо) – 7 миллионов евро