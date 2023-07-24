Дніпро-1 стартує в Лізі чемпіонів з другого раунду кваліфікації. Там суперником дніпрян буде грецький Панатінаїкос.

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Перший матч команди зіграють на "домашньому" полі дніпрян – ця гра буде в місті Кошице 25 липня. Розпочнеться гра о 21:00 за київським часом. І її можна буде переглянути в Україні онлайн. Матч-відповідь запланований на 1 серпня в Афінах.

Якщо Дніпро-1 зуміє пройти Панатінаїкос, то виступить в третьому раунді кваліфікації.

24 липня відбулося жеребкування цієї стадії турніру. Українська команда опинилася серед несіяних, тому і потенційні суперники в неї були доволі відомі клуби з чималим досвідом виступів в єврокубках – шотландський Рейнджерс, португальська Брага, нідерландський ПСВ Ейндховен та французький Олімпік Марсель.

Потенційним суперником Дніпро-1 став Олімпік Марсель. Перший матч між командами відбудеться 8 або 9 серпня і буде домашнім для дніпрян, а другий матч – 15 серпня.

Варто нагадати, що саме за Олімпік Марсель виступає український півзахисник Руслан Маліновський.

Якщо ж Дніпро-1 не зуміє пройти Панатінаїкос, то продовжить виступ у кваліфікації Ліги Європи. І теж буде змушений зіграти у третьому раунді кваліфікації. І там вже навіть відомий потенційний суперник – чеська Славія. Все через те, що іншим потенційним суперником був інший грецький клуб Олімпіакос. А УЄФА розводити команди з однієї країни у кваліфікації, тому заздалегідь подбали про те, щоб не було навіть потенційної можливості клубам з однієї країни зіграти один проти одного. Адже якщо Дніпро-1 пройде Панатінаїкос, то саме цей грецький клуб тоді зіграє проти Славії у кваліфікації Ліги Європи.

Матчі цієї стадії турніру заплановані на 10 та 17 серпня.

Якщо Дніпро-1 зуміє пройти і Панатінаїкос, і Олімпік Марсель, то тоді зіграє у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів.