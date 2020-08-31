Киевское "Динамо" 31 августа формально узнало всех соперников на пути к групповому этапу Лиги чемпионов сезона 2020/2021. Чтобы сыграть на основном этапе украинцам нужно преодолеть два раунда квалификации.

В 3-м квалификационном раунде "Динамо" сыграет с голландским АЗ Алкмар. Об этом сообщает 24 канал. Противостояние будет состоять из одного матча и пройдет в Киеве.

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В случае победы над АЗ киевское "Динамо" сыграет с бельгийским "Гентом" или австрийским "Рапидом". "Гент" и "Рапид" в очном противостоянии разыграют путевку в плей-офф.

За бельгийский "Гент" выступают экс-динамовцы Роман Яремчук и Роман Безус и игрок сборной Украины Игорь Пластун.

"Динамо" не может сыграть с "Краснодаром"

Победитель другой пары 3-го квалифай-раунда ПАОК – "Бенфика" сыграет в плей-офф с российским "Краснодаром", если "Динамо" победит АЗ.

Все потому, что УЕФА разводит украинские и российские команды в еврокубках.

"Краснодар" попал в плей-офф раунд благодаря тому, что прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов получил французский "Ренн".

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Третий квалификационный раунд "Динамо" сыграет с АЗ 15 или 16 сентября.

Раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов будет состоять из двух встреч. Первый матч состоится 22/23 сентября, ответный – 29/30 сентября.