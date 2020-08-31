Київське "Динамо" 31-го серпня формально дізналося всіх суперників на шляху до групового етапу Ліги чемпіонів сезону 2020/2021. Щоб зіграти на основному етапі українцям потрібно подолати два раунди кваліфікації.

У 3-у кваліфікаційному раунді "Динамо" зіграє з нідерландським АЗ Алкмаром. Про це повідомляє 24 канал. Протистояння складатиметься з одного матчу та пройде у Києві.

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У випадку перемоги над АЗ київське "Динамо" зіграє з бельгійським "Гентом" або австрійським "Рапідом". "Гент" та "Рапід" в очному протистоянні розіграють путівку у плей-офф.

За бельгійський "Гент" виступають ексдинамівці Роман Яремчук і Роман Безус та гравець збірної України Ігор Пластун.

"Динамо" не може зіграти з "Краснодаром"

Переможець іншої пари 3-го кваліфай-раунду ПАОК – "Бенфіка" зіграє у плей-офф з російським "Краснодаром", якщо "Динамо" здолає АЗ.

Все тому, що УЄФА розводить українські та російські команди в єврокубках.

"Краснодар" потрапив у плей-офф раунд завдяки тому, що пряму путівку у груповий етап Ліги чемпіонів отримав французький "Ренн".

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Третій кваліфікаційний раунд "Динамо" зіграє з АЗ 15 або 16 вересня.

Раунд плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів буде складатися з двох зустрічей. Перший матч відбудеться 22/23 вересня, матч-відповідь – 29/30 вересня.