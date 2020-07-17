17 июля стартовал новый сезон еврокубков. Несмотря на то, что команды не закончили выступления в предыдущем. Когда стартуют украинские клубы и когда они узнают имена своих соперников – в материале Спорт24.

Новый сезон Лиги чемпионов и Лиги Европы будет особенным. Все из-за изменений, которые внесла пандемия коронавируса, сообщает 24 канал.

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Для начала стоит отметить, что новый сезон стартует уже тогда, когда еще не определились победители предыдущего. В Лиге чемпионов не сыграли еще даже всех ответных матчей 1/8 финала (они запланированы на 7 и 8 августа). То же самое и в Лиге Европы – там некоторые команды даже первых матчей 1/8 финала не сыграли. Однако до конца августа победители будут определены. В УЕФА решили, что все матчи, начиная с четвертьфинала, будут состоять из одной игры на нейтральном поле. Лигу чемпионов доиграют в Лиссабоне, а Лигу Европы – в четырех немецких городах. Финал последнего состоится 21 августа, а имя победителя ЛЧ все узнают 23 августа.

Как будет проходить отбор в новый сезон

Отборочные раунды Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2020/21 будут состоять из одного матча (кроме плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов). Жеребьевка будет определять, какие клубы будут играть на своем стадионе.

Календарь Лиги чемпионов-2020/21 этого года

Предварительный раунд: жеребьевка – 17 июля, матчи – 8 и 11 августа.

Первый квалификационный раунд: жеребьевка – 9 августа, матчи 18/19 августа.

Второй квалификационный раунд: жеребьевка – 10 августа, матчи – 25/26 августа.

Третий квалификационный раунд: жеребьевка – 31 августа, матчи – 15/16 сентября.

Плей-офф раунд: жеребьевка – 1 сентября, матчи – 22/23 и 29/30 сентября.

Групповой этап: жеребьевка – 1 октября, матчи – 20/21 и 27/28 октября, 3/4 и 24/25 ноября, 1/2 и 8/9 декабря.

Календарь Лиги Европы-2020/21 этого года

Предварительный раунд: жеребьевка – 9 августа, матчи – 20 августа.

Первый квалификационный раунд: жеребьевка – 10 августа, матчи – 27 августа.

Второй квалификационный раунд: жеребьевка – 31 августа, матчи – 17 сентября.

Третий квалификационный раунд: жеребьевка – 1 сентября, матчи – 24 сентября.

Плей-офф раунд: жеребьевка – 18 сентября, матчи – 1 октября.

Групповой этап: жеребьевка – 2 октября, матчи – 22-го и 29 октября, 5 и 26 ноября, 3-го и 10 декабря.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов-2020/2021 и 1/16 финала Лиги Европы-2020/2021 состоится 14 декабря текущего года.

Представительство Украины

Важно! Украину в еврокубках будут представлять пять клубов. Пока точно известно, что "Шахтер" сыграет в Лиге чемпионов. За вторую путевку на этот турнир за тур до окончания борются "Динамо" и "Заря". При этом луганский клуб может занять как второе место в чемпионате, так и четвертое. "Динамо" ниже третьего не опустится, а "Десна" выше третьего не поднимется. Пятый клуб определится в матче 29 июля.

"Шахтер", как чемпион страны получил прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов. Поэтому он начнет выступления матчами 20 или 21 октября, а своих соперников по группе узнает 1 октября.

Обладатель серебряных наград УПЛ стартует с третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов (за тур до окончания чемпионата на это претендуют "Динамо" и "Заря"). Матч состоится 15 или 16 сентября, жеребьевка перед тем 31 августа. В случае прохода в следующий раунд, то уже в плей-офф квалификации ЛЧ команда проведет два матча 22/23 и 29/30 сентября.

Что касается Лиги Европы, то там выступят три украинских клуба. Два из них – что займут третье и четвертое место (среди них "Динамо", "Заря" и "Десна"). Бронзовый призер первенства сразу попадет в групповой этап, который начнется матчами 22 октября (жеребьевка групп – 2 октября).

Четвертая команда УПЛ ("Заря" или "Десна") стартует с третьего квалификационного раунда. Матч запланирован на 24 сентября. В случае победы, команду будет ожидать раунд плей-офф. В Лиге Европы он состоит только из одного матча и пройдет 1 октября.

Пятый представитель Украины определиться в матчах плей-офф УПЛ. Там сыграют "Александрия", "Колос", "Днепр-1" и "Мариуполь". Именно один из этих клубов и получит путевку в еврокубки. Первые матчи между командами – 25 июля, финал – 29 июля. Победитель этой дуэли начнет выступления со второго квалификационного раунда, матчи которого запланированы на 17 сентября.