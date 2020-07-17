17 липня стартував новий сезон єврокубків. Попри те, що команди не закінчили виступи у попередньому. Коли стартують українські клуби та коли вони дізнаються імена своїх суперників – у матеріалі Спорт24.

Новий сезон Ліги чемпіонів та Ліги Європи буде особливим. Все через зміни, які внесла пандемія коронавірусу, повідомляє 24 канал.

До теми: Визначились команди УПЛ, які зіграють у плей-офф за право виступити в Лізі Європи

Для початку варто відзначити, що новий сезон стартує вже тоді, коли ще не визначилися переможці попереднього. В Лізі чемпіонів не зіграли ще навіть усіх матчів-відповідей 1/8 фіналу (вони заплановані на 7 та 8 серпня). Те ж саме і у Лізі Європи – там деякі команди навіть перших матчів 1/8 фіналу не зіграли. Однак до кінця серпня переможці будуть визначені. В УЄФА вирішили, що всі матчі, починаючи з чвертьфіналу, будуть складатися з однієї гри на нейтральному полі. Лігу чемпіонів дограють в Лісабоні, а Лігу Європи – в чотирьох німецьких містах. Фінал останнього відбудеться 21 серпня, а ім'я переможця ЛЧ всі дізнаються 23 серпня.

Як відбуватиметься відбір у новий сезон

Відбірні раунди Ліги чемпіонів та Ліги Європи сезону-2020/21 складатимуться з одного матчу (окрім плей-офф раунду кваліфікації Ліги чемпіонів). Жеребкування визначатиме, які клуби гратимуть на своєму стадіоні.

Календар Ліги чемпіонів-2020/21 цього року

Попередній раунд: жеребкування – 17 липня, матчі – 8 та 11 серпня.

Перший кваліфікаційний раунд: жеребкування – 9 серпня, матчі – 18/19 серпня.

Другий кваліфікаційний раунд: жеребкування – 10 серпня, матчі – 25/26 серпня.

Третій кваліфікаційний раунд: жеребкування – 31 серпня, матчі – 15/16 вересня.

Плей-офф раунд: жеребкування – 1 вересня, матчі – 22/23 та 29/30 вересня.

Груповий етап: жеребкування – 1 жовтня, матчі – 20/21 та 27/28 жовтня, 3/4 та 24/25 листопада, 1/2 та 8/9 грудня.

Календар Ліги Європи-2020/21 цього року

Попередній раунд: жеребкування – 9 серпня, матчі – 20 серпня.

Перший кваліфікаційний раунд: жеребкування – 10 серпня, матчі – 27 серпня.

Другий кваліфікаційний раунд: жеребкування – 31 серпня, матчі – 17 вересня.

Третій кваліфікаційний раунд: жеребкування – 1 вересня, матчі – 24 вересня.

Плей-офф раунд: жеребкування – 18 вересня, матчі – 1 жовтня.

Груповий етап: жеребкування – 2 жовтня, матчі – 22-го та 29 жовтня, 5-го та 26 листопада, 3-го та 10 грудня.

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2020/2021 та 1/16 фіналу Ліги Європи-2020/2021 відбудеться 14 грудня поточного року.

Представництво України

Важливо! Україну в єврокубках представлятимуть п'ять клубів. Поки точно відомо, що "Шахтар" зіграє у Лізі чемпіонів. За другу путівку в цей турнір за тур до закінчення борються "Динамо" та "Зоря". При цьому луганський клуб може посісти як друге місце в чемпіонаті, так і четверте. "Динамо" нижче третього не опуститься, а "Десна" вище третього не підніметься. П'ятий клуб визначиться у матчі 29 липня.

"Шахтар", як чемпіон країни, отримав пряму путівку у груповий етап Ліги чемпіонів. Тож він розпочне виступи матчами 20 чи 21 жовтня, а своїх суперників у групі дізнається 1 жовтня.

Володар срібних нагород УПЛ стартує з третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів (за тур до закінчення чемпіонату на це претендують "Динамо" та "Зоря"). Матч відбудеться 15 або 16 вересня, жеребкування перед тим 31 серпня. У випадку проходу в наступний раунд, то вже у плей-офф кваліфікації ЛЧ команда проведе два матчі 22/23 та 29/30 вересня.

Щодо Ліги Європи, то там виступлять три українські клуби. Два з них – що займуть третє та четверте місце (серед них "Динамо", "Зоря" та "Десна"). Бронзовий призер першості одразу потрапить до групового етапу, який розпочнеться матчами 22 жовтня (жеребкування груп – 2 жовтня).

Четверта команда УПЛ ("Зоря" або "Десна") стартуватиме з третього кваліфікаційного раунду. Матч запланований на 24 вересня. У випадку перемоги, на команду очікуватиме раунд плей-офф. В Лізі Європи він складається лише з одного матчу, і відбудеться 1 жовтня.

П'ятий представник України визначитися у матчах плей-офф УПЛ. Там зіграють "Олександрія", "Колос", "Дніпро-1" та "Маріуполь". Саме один з цих клубів і отримає путівку в єврокубки. Перші матчі між командами – 25 липня, фінал – 29 липня. Переможець цієї дуелі розпочне виступи з другого кваліфікаційного раунду, матчі якого заплановані на 17 вересня.