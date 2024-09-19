Фиаско Барселоны и разгром Фейенорда: результаты матчей Лиги чемпионов за 19 сентября

Шесть матчей в четверг, 19 сентября, закрывали программу 1-го тура Лиги чемпионов. Вашему вниманию результат и видеообзоры всех матчей третьего игрового дня.

Впервые в своей истории Лига чемпионов получила эксклюзивную неделю для матчей тура. Трехдневный марафон самого престижного турнира завершился 19 сентября, пишет 24 Канал.

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Результаты и обзоры матчей 1 тура Лиги чемпионов за 19 сентября

В первом слоте состоялись два матча. Португальская Бенфика на выезде обыграла сербскую Црвену Звезду со счетом 2:1. Анатолий Трубин отыграл весь матч, но не сумел сохранить ворота "сухими". Однако в пропущенном голе больше вопросов к защитникам "орлов", чем к украинскому голкиперу.

В другом матче леверкузенский Байер на выезде сокрушил Фейенорд (4:0). У "фармацевтов" дублем отметился 21-летний хавбек Флориан Вирц.

На вечерний слот третьего игрового дня было вынесено четыре поединка. Лондонский Арсенал, игравший без Александра Зинченко, поделил очки с итальянской Аталантой (1:1). В следующем туре "бергамаски" встретятся с донецким Шахтером.

В Мадриде Атлетико на последней минуте основного времени вырвал победу у Лейпцига. В первом тайме соперники обменялись голами – на точный удар Шешко подопечные Симеоне ответили выстрелом Гризмана. На 90-й минуте победу "матрасникам" принес Хименес.

Дебютант Лиги чемпионов французский Брест в домашнем матче разобрался с австрийским Штурмом (2:1).

В центральном матче игрового дня Барселона сенсационно уступила Монако (1:2). "Блаугранас" в начале матча остались в меньшинстве, чем успешно воспользовались "красно-белые". Гол Ламина Ямаля на 28-й минуте не спас Барселону от фиаско.

Фейенорд – Байер 0:4

Голы: 5, 36, Гримальдо, 30, Велленройтер, 45 (автогол)

Црвена Звезда – Бенфика 1:2

Голы: Милсон, 86 – Арктюркоглу, 9, Кокджу, 29

Аталанта – Арсенал 0:0

Атлетико – Лейпциг 2:1

Голы: Гризманн, 28, Хименес, 90 – Шешко, 4

Брест – Штурм 2:1

Голы: Маньетти, 23, Сима, 56 – Фернандеш, 45+3 (автогол)

Монако – Барселона 2:1

Голы: Аклиуш, 16, Иленикена, 76 – Ямаль, 28

По итогу 1-го тура Лиги чемпионов будет сформирована турнирная таблица, которая состоит из 36 команд.

Следующий тур Лиги чемпионов состоится 1 и 2 октября. Представитель Украины донецкий Шахтер сыграет против Аталанты.