Игровой день Лиги чемпионов открывали два поединка. В одном из них донецкий Шахтер противостоял итальянской Болонье, пишет 24 Канал.

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Результаты и обзоры матчей 1 тура Лиги чемпионов за 18 сентября

В стартовом поединке подопечные Марино Пушича расписали мировую с представителем Серии А (0:0). В дебюте матча Судаков не реализовал пенальти. Благодаря надежной игре Ризныка "горняки" добыли важную ничью.

Обидчики Динамо, австрийский Зальцбург, с разгромным счетом уступили пражской Спарте (0:3). Напомним, что по итогу раунда плей-офф "красные быки" отправили "бело-синих" в Лигу Европы.

В Париже каталонская Жирона вместе с Виктором Цыганковым играет дебютную встречу в Лиге чемпионов.

Также свой первый матч на уровне Лиги чемпионов проводит Даниил Игнатенко. Его Слован из Братиславы на выезде играет против Селтика.

А в Англии на "Этихаде" проходит римейк финала Лиги чемпионов-2023, в котором противостояли Манчестер Сити и Интер.

Все результаты и обзоры матчей будут доступны в этой обновленной новости.

Болонья – Шахтер 0:0

Спарта – Зальцбург 3:0

Голы: Кайринен, 2, Олатунджи, 42, Лачи, 58

22:00. Селтик – Слован

22:00. ПСЖ – Жирона

22:00. Брюгге – Боруссия Д

22:00. Манчестер Сити – Интер

Первый тур обновленной Лиги чемпионов-2024/25 завершится в четверг, 19 сентября. В этот день в бой вступают Бенфика Анатолия Трубина, Арсенал Александра Зинченко, Байер, Барселона и Атлетико.