Црвена Звезда – Бенфика 1:2

Голы: Милсон, 86 – Актюркоглу, 9, Кокчу, 29.

В Лиге чемпионов продолжается первый тур сезона 2024-2025. На среду была вынесена встреча с участием Бенфики, которую представляет украинец Анатолий Трубин, сообщает 24 Канал.

По теме Результаты матчей Лиги чемпионов за 19 сентября

Безошибочная игра Трубина

Вратарь уже традиционно попал в основу лиссабонцев, которые в первом туре сражались против сербской Црвены Звезды. В этом сезоне Анатолий имел в своем активе два клиншита в пяти играх.

Был Трубин близок к "сухому" матчу и на этот раз. Црвена Звезда не уступала Бенфике ни во владении мячом, ни по созданным моментам. Тем не менее, португальцам удалось забить дважды до перерыва.

Точными ударами отметились представители сборной Турции Актюркоглу и Кокчу. Подопечные Бруну Лаже так и довели матч до победы, однако под занавес все же дали сербам возможность сократить отставание.

Читайте также Элитный показатель: игрок сборной Украины провел юбилейный матч в еврокубках

Милсон реализовал выход один на один после хитрого паса Ндиайе. Трубин за игру совершил два сейва, однако в этом моменте не успел накрыть удар ангольца. Тем не менее, Бенфика удачно стартовала в Лиге чемпионов и порадовала украинских фанов победой именно над сербами.

Видеообзор матча Црвена Звезда – Бенфика