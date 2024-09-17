Вісімнадцять матчів першого туру оновленої Ліги чемпіонів-2024/25 були розбиті на три ігрові дні. На вівторок, 17 вересня, були винесені шість поєдинків, пише 24 Канал.

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Результати та огляди матчів 1 туру Ліги чемпіонів

У першому слоті ігрового дня зустрічалися Янг Бойз та Астон Вілла, а також Ювентус та ПСВ Ейндховен.

Найцікавіші поєдинки були винесені на другий слот: італійський Мілан протистоятиме англійському Ліверпулю, а у Мадриді Реал екзаменуватиме Штутгарт. Крім того, у Мюнхені Баварія зіграє проти загребського Динамо, а у Лісабоні Спортінг проведе дуель з французьким Ліллем.

За результатами поєдинків слідкуйте у цій оновленій новині.

19:45. Янг Бойз – Астон Вілла

19:45. Ювентус – ПСВ Ейндховен

22:00. Баварія – Динамо Загреб

22:00. Реал Мадрид – Штутгарт

22:00. Мілан – Ліверпуль

22:00. Спортінг – Лілль

Зазначимо, що донецький Шахтар вступає в боротьбу 18 вересня. В Італії "гірники" зіграють проти Болоньї.

Нагадаємо, що в оновленому форматі відсутній груповий етап. Усі поєдинки відбуваються в рамках однієї ліги, яка складається з 36 команд.

Найкращі 8 команд за підсумком етапу ліги автоматично потрапляють до 1/8 фіналу. Команди, які посіли з 9 по 24 місця, зіграють стикові поєдинки. А от 12 невдах напряму вилітають з єврокубків.