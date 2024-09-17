Во вторник, 17 сентября, стартовал новый сезон Лиги чемпионов-2024/25. Дебютные поединки обновленного формата состоялись в Турине и Берне, пишет 24 Канал.

Читайте также Историческое противостояние возвращается: онлайн-трансляция матча Милан – Ливерпуль

Вписал имя в историю Лиги чемпионов

Именно во встрече между Ювентусом и ПСВ был забит первый гол турнира. Автором исторического удара стал форвард "старой сеньоры" Кенан Йилдиз.

На 21-й минуте поединка турецкий футболист получил мяч на границе штрафной площадки и красивым обводящим ударом отправил его в дальнюю девятку.

Видео гола Йылдыза

Отметим, что 19-летний турок является воспитанником немецких клубов. В 2022 году из Баварии он попал в Ювентус, где сначала играл за юношескую команду.

В августе 2023 года Йылдыз дебютировал за основу "старой сеньоры". Гол в ворота ПСВ лишь 5-й по счету для Кенана в составе Ювентуса и первый в сезоне.