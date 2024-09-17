Во вторник, 17 сентября, стартовал новый сезон Лиги чемпионов-2024/25. Дебютные поединки обновленного формата состоялись в Турине и Берне, пишет 24 Канал.
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Вписал имя в историю Лиги чемпионов
Именно во встрече между Ювентусом и ПСВ был забит первый гол турнира. Автором исторического удара стал форвард "старой сеньоры" Кенан Йилдиз.
На 21-й минуте поединка турецкий футболист получил мяч на границе штрафной площадки и красивым обводящим ударом отправил его в дальнюю девятку.
Видео гола Йылдыза
Отметим, что 19-летний турок является воспитанником немецких клубов. В 2022 году из Баварии он попал в Ювентус, где сначала играл за юношескую команду.
В августе 2023 года Йылдыз дебютировал за основу "старой сеньоры". Гол в ворота ПСВ лишь 5-й по счету для Кенана в составе Ювентуса и первый в сезоне.