УЕФА пошел на революционные изменения в проведении еврокубковых турниров. В каком формате состоится розыгрыш Лиги чемпионов сезона-2024/25, рассказывает 24 Канал.

Читайте также Гол-красавец Ваната не помог: Динамо расписало ничью с Зальцбургом и вылетело из ЛЧ

Большее количество команд и матчей

Конкуренция с фантомной Суперлигой заставила организаторов Лиги чемпионов пойти на радикальные шаги. Ради увеличения зрелищности и доходов отныне главный еврокубковый турнир будет проходить без группового раунда. Все команды образуют одну лигу.

Количество участников турнира увеличилось с 32 до 36 команд. Каждая команда на Этапе лиги сыграет восемь матчей, а не шесть. Более того, последние два тура состоятся в январе 2025 года. Тогда как раньше групповой турнир завершался в декабре.

Однако это не последние нововведения. Каждая команда сыграет с восемью разными соперниками: четыре матча дома и четыре – на выезде. На этом этапе исключается встреча с командами из своей страны, а также более чем с двумя соперниками из одной ассоциации.

Все участники Лиги чемпионов 2024/25

По итогам квалификации определились последние участники Лиги чемпионов нового формата. Перед жеребьевкой команды были поделены на четыре корзины согласно клубному коэффициенту. Донецкий Шахтер оказался во второй корзине.

Первая корзина: Реал, Манчестер Сити, Бавария, ПСЖ, Ливерпуль, Интер, Боруссия Дортмунд, РБ Лейпциг, Барселона.

Реал, Манчестер Сити, Бавария, ПСЖ, Ливерпуль, Интер, Боруссия Дортмунд, РБ Лейпциг, Барселона. Вторая корзина: Байер, Атлетико, Аталанта, Ювентус, Бенфика, Арсенал, Брюгге, Шахтер , Милан.

Байер, Атлетико, Аталанта, Ювентус, Бенфика, Арсенал, Брюгге, , Милан. Третья корзина: Фейенорд, Спортинг, ПСВ, Зальцбург, Янг Бойз, Селтик, Динамо Загреб, Лилль, Црвена Звезда.

Фейенорд, Спортинг, ПСВ, Зальцбург, Янг Бойз, Селтик, Динамо Загреб, Лилль, Црвена Звезда. Четвертая корзина: Слован Братислава, Монако, Спарта Прага, Астон Вилла, Болонья, Жирона, Штутгарт, Штурм Грац, Брест.

Распределение команд-участниц по корзинам / фото УЕФА

Важно! Жеребьевка Лиги чемпионов-2024/25 состоится в четверг, 29 июня. Начало официальной процедуры в 19:00 по киевскому времени. Жеребьевка состоится по обновленной процедуре.

По итогу Этапа лиги формируется итоговая таблица. Лучшие восемь команд автоматически попадают в 1/8 финала. Команды, занявшие с 9 по 24 место сыграют стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала. Неудачники турнира, которые финишировали ниже 24 места автоматически покидают еврокубки.

Когда состоятся матчи Лиги чемпионов

Этап лиги

Тур 1: 17-18-19 сентября 2024 года.

Тур 2: 1-2 октября 2024 года.

Тур 3: 22-23 октября 2024 года.

Тур 4: 5-6 ноября 2024 года.

Тур 5: 26-27 ноября 2024 года.

Тур 6: 10-11 декабря 2024 года.

Тур 7: 21-22 января 2025 года.

Тур 8: 29 января 2025 года.

Стыковые матчи: 11-12 и 18-19 февраля 2025 года.

Этап плей-офф

1/8 финала: 4-5 и 11-12 марта 2025 года.

Четвертьфиналы: 8-9 и 15-16 апреля 2025 года.

Полуфиналы: 29-30 апреля и 6-7 мая 2025 года.

Финал: 31 мая 2025 года.

Отметим, что в новом сезоне каждый еврокубковый турнир будет иметь эксклюзивную игровую неделю. Если раньше матчи ЛЧ проходили во вторник и среду, а ЛЕ и ЛК в четверг. То в новом формате поединки Лиги чемпионов будут проходить во вторник, среду и четверг. Другие турниры в эту неделю не будут проходить.