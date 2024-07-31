29 и 30 августа в Монте-Карло состоится процедура жеребьевки еврокубков. Начиная с сезона 2024/25 в основном этапе Лиги чемпионов будут участвовать 36 команд, а не 32.

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УЕФА использует компьютерную программу для жеребьевки

Все команды будут играть в одной группе, где проведут восемь матчей против восьми разных соперников. По мнению организаторов, это позволит создать более сбалансированный и конкурентоспособный турнир.

Новый турнир требует новой концепции жеребьевки. Если применить старый формат, то нужно было бы использовать 1000 шариков и не менее 36 чаш на столе. Это привело бы к невероятно утомительной процедуре жеребьевки.

Согласно новой концепции, номера 36 команд будут выбраны вручную с помощью шариков. Затем компьютерная программа выберет восемь соперников из четырех корзин. Также программа определит, какие матчи состоятся дома, а какие – на выезде.

Важно. В основной турнир Лиги чемпионов автоматически попал донецкий Шахтер. Динамо, Кривбасс и Полесье участвуют в квалификационных раундах.

Жеребьевка начнется с корзины 1, в которой каждая из девяти команд получит по восемь соперников. Программа обеспечит случайность избрания соперников.

Такая же процедура жеребьевки будет использована к розыгрышам Лиги Европы и Лиги конференций. Однако в последнем турнире команды проведут по шесть матчей, а не по восемь.

Напомним, что 31 июля киевское Динамо сыграет ответный матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов против Партизана. Первая игра завершилась победой "бело-синих" со счетом 6:2. Онлайн-трансляция поединка Партизан – Динамо будет доступна на сайте 24 Канала.