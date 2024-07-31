В среду, 31 июля, киевское Динамо проведет ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов 2024-2025. Команда Александра Шовковского сыграет в Белграде с Партизаном, пишет 24 Канал.

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Дело почти решено

Первый матч между этими командами де-факто определил обладателя путевки в следующую стадию. Киевляне разнесли сербов на "домашнем" поле в Люблине со счетом 6:2.

Таким образом "бело-синие" уже по сути гарантировали себе выход в третий квалификационный раунд на Рейнджерс. Для невероятного камбэка Партизану надо обыгрывать Динамо как минимум в четыре мяча, во что трудно поверить.

В свою очередь киевляне будут бороться за победу и на выезде по двум причинам. Во-первых, это принесет необходимые очки в таблицу коэффициентов УЕФА для Украины. Во-вторых, киевляне снова могут унизить клуб, который позволил себе ездить на "братский турнир" в Россию и поддерживать террористов.

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