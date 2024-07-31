29 та 30 серпня у Монте-Карло відбудеться процедура жеребкування єврокубків. Починаючи з сезону 2024/25 в основному етапі Ліги чемпіонів братимуть участь 36 команд, а не 32.

До теми Італія, Німеччина чи Англія можуть здобути додаткові путівки в Лігу чемпіонів: деталі регламенту

УЄФА використає комп'ютерну програму для жеребкування

Усі команди гратимуть в одній групі, де проведуть вісім матчів проти восьми різних суперників. На думку організаторів, це дозволить створити більш збалансований та конкурентоспроможний турнір.

Новий турнір вимагає нової концепції жеребкування. Якщо застосувати старий формат, то потрібно було б використати 1000 кульок та не менше 36 чаш на столі. Це призвело б до неймовірно виснажливої процедури жеребкування.

За новою концепцією, номери 36 команд будуть обрані вручну за допомогою кульок. Потім комп'ютерна програма обере вісім суперників з чотирьох кошиків. Також програма визначить, які матчі відбудуться вдома, а які – на виїзді.

Важливо. До основного турніру Ліги чемпіонів автоматично потрапив донецький Шахтар. Динамо, Кривбас та Полісся беруть участь у кваліфікаційних раундах.

Жеребкування розпочнеться з кошика 1, в якому кожна з дев'яти команд отримає по вісім суперників. Програма забезпечить випадковість обрання суперників.

Така ж процедура жеребкування буде використана до розіграшів Ліги Європи та Ліги конференцій. Однак в останньому турнірі команди проведуть по шість матчів, а не по вісім.

Нагадаємо, що 31 липня київське Динамо зіграє матч-відповідь другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Партизана. Перша гра завершилася перемогою "біло-синіх" з рахунком 6:2. Онлайн-трансляція поєдинку Партизан – Динамо буде доступна на сайті 24 Каналу.