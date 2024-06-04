Все участники Лиги чемпионов 2024-2025: календарь турнира, когда стартуют Шахтер и Динамо

После завершения сезона 2023-2024 определились все 81 участник главного еврокубка. УЕФА обновил формат Лиги чемпионов, теперь на основной стадии не будет групп.

В субботу, 1 июня, завершился сезон 2023-2024 в Лиге чемпионов. Победителем турнира стал мадридский Реал, который в финале в Лондоне одолел дортмундскую Боруссию (2:0), пишет 24 Канал.

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Тем временем, определились все участники следующего розыгрыша Лиги чемпионов 2024-2025. Участие в главном еврокубке примет 81 команда, в том числе две – из Украины.

ПУТЬ ЧЕМПИОНОВ

Квалификация, по-прежнему разделится на две ветки – "путь чемпионов" и "путь представителей лиг". В первом примут участие 42 чемпиона стран, занимающих в таблице коэффициентов УЕФА места ниже 11-го (за исключением Украины).

Через "путь чемпионов" в основную стадию выйдут пять лучших команд. С первого квалификационного раунда стартуют 28 команд, которые будут разбиты на 14 пар.

Первый квалификационный раунд:

СЕЯННЫЕ НЕСЕЯННЫЕ Слован (Словакия)

Лудогорец (Болгария)

ХИК (Финляндия)

Флора (Эстония)

Стяуа (Румыния)

Клаксвик (Фареры)

Шемрок Роверс (Ирландия)

Линкольн Ред Импс (Гибралтар)

ТНС (Уэльс)

Пюник (Армения)

РФШ (Латвия)

Петрокуб (Молдова)

Баллкани (Косово)

Борац (Босния и Герцеговина) Динамо Батуми (Грузия)

Целье (Словения)

Хамрун Спартанс (Мальта)

Ларн (Северная Ирландия)

Динамо Минск (Беларусь)

Паневежис (Литва)

Ордабасы (Казахстан)

Викингур (Исландия)

Струга (Северная Македония)

Дифферданж (Люксембург)

Дечич (Черногория)

Эгнатия (Албания)

Санта Колома (Андорра)

Виртус (Сан-Марино)

Жеребьевка : 18 июня

: 18 июня Матчи: 9-10 и 16-17 июля

Победители выйдут во второй квалификационный раунд, где к ним присоединятся еще 10 чемпионов стран с более высоким рейтингом. Они образуют 12 пар, триумфаторы которых пройдут в третий раунд.

Второй квалификационный раунд:

СЕЯННЫЕ НЕСЕЯННЫЕ ПАОК (Греция)

Маккаби Т.-А. (Израиль)

Ференцварош (Венгрия)

Карабах (Азербайджан)

Буде-Глимт (Норвегия)

Мидтьюлланд (Дания)

Спарта (Чехия)

Мальме (Швеция)

АПОЭЛ (Кипр)

ПП Слован (Словакия)*

ЧП Лудогорец (Болгария)*

ЧП ХИК (Финляндия)* Ягеллония (Польша)

ЧП Флора (Эстония)*

ЧП Стяуа (Румыния)*

ЧП Клаксвик (Фареры)*

ЧП Шемрок Роверс (Ирландия)*

ЧП Линкольн Ред Импс (Гибралтар)*

ЧП ТНС (Уэльс)*

ЧП Пюник (Армения)*

ЧП РФШ (Латвия)*

ЧП Петрокуб (Молдова)*

ПП Баллкани (Косово)*

ПП Борац (Босния и Герцеговина)*

* – ПП означает победитель пары с участием команды в первом квалификационном раунде

Жеребьевка : 19 июня

: 19 июня Матчи: 23-24 и 30-31 июля

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Там 12 победителей предварительной стадии сойдутся между собой, чтобы определить шестерых обладателей путевок в раунд плей-офф квалификации. Это последняя стадия отбора ЛЧ перед основным этапом.

Третий квалификационный раунд:

Жеребьевка : 22 июля

: 22 июля Матчи: 6-7 и 13 августа

На ней будет сформировано пять пар из числа победителей третьего раунда квалификации, а также чемпионов Хорватии, Сербии, Швейцарии и Турции. Триумфаторы этих пяти пар и выйдут в основную стадию.

Раунд плей-офф:

Жеребьевка : 5 августа

: 5 августа Матчи: 20-21 и 27-28 августа

Участники раунда плей-офф квалификации:

Динамо Загреб (Хорватия)

Црвена Звезда (Сербия)

Янг Бойз (Швейцария)

Галатасарай (Турция)

шесть победителей третьего квалификационного раунда

ПУТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЛИГ

В этой ветке квалификации будут разыгрываться лишь две путевки в основную стадию Лиги чемпионов. Участниками данной ветки будут десять команд, которые представляют ассоциации с 5 по 15 мест таблицы коэффициентов УЕФА (за исключением Португалии).

"Путь представителей лиг" стартует со второго раунда. В нем сыграют вице-чемпионы Турции, Украины, Сербии и Швейцарии. То есть с этого раунда начнет свой путь киевское Динамо.

Второй квалификационный раунд:

СЕЯННЫЕ НЕСЕЯННЫЕ Фенербахче (Турция)

Динамо Киев (Украина) Партизан (Сербия)

Лугано (Швейцария)

Жеребьевка : 19 июня

: 19 июня Матчи: 23-24 и 30-31 июля

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Победители двух пар присоединятся к третьему квалификационному раунду. С него начнут выступления в ЛЧ вице-чемпионы Бельгии, Австрии, Шотландии и Чехии, а также бронзовый призер Нидерландов и четвертое место чемпионата Франции.

Третий квалификационный раунд:

СЕЯННЫЕ НЕСЕЯННЫЕ Рейнджерс (Шотландия)

Славия (Чехия)

Зальцбург (Австрия)

Лилль (Франция) Юнион Сен-Жиллуаз (Бельгия)

Твенте (Нидерланды)

ЧП Фенербахче (Турция)*

ПП Динамо Киев (Украина)* * – ПП означает победитель пары с участием команды во втором квалификационном раунде

Жеребьевка : 22 июля

: 22 июля Матчи: 6-7 и 13 августа

Команды разделятся на четыре пары, победители которых выйдут в раунд плей-офф. Там и будут сформированы две решающие дуэли этой ветки квалификации. Их победители и попадут в основную стадию Лиги чемпионов.

Раунд плей-офф:

СЕЯННЫЕ НЕСЕЯННЫЕ ПП Рейнджерс (Шотландия)*

ПП Славия (Чехия)* ПП Зальцбург (Австрия)*

ПП Лилль (Франция)* * – ПП означает победитель пары с участием команды в третьем квалификационном раунде

Жеребьевка : 5 августа

: 5 августа Матчи: 20-21 и 27-28 августа

ОСНОВНАЯ СТАДИЯ

Впервые в истории Лиги чемпионов основной этап не будет состоять из групп. Его участниками будут 36 команд, из которых 29 напрямую попали в основную сетку. Еще семерых участников определит квалификация.

Напрямую в турнир попал и донецкий Шахтер, как команда с лучшим рейтингом среди чемпионов стран 11-53 мест таблицы коэффициентов УЕФА. Команды разделятся на четыре корзины по девять. Уже известен почти полный состав первых двух корзин.

ПЕРВАЯ КОРЗИНА ВТОРАЯ КОРЗИНА Манчестер Сити (Англия)

Реал (Испания)

Бавария (Германия)

Ливерпуль (Англия)

ПСЖ (Франция)

Интер (Италия)

Боруссия Д (Германия)

Лейпциг (Германия)

Барселона (Испания) Байер (Германия)

Атлетико (Испания)

Аталанта (Италия)

Ювентус (Италия)

Бенфика (Португалия)

Арсенал (Англия)

Брюгге (Бельгия)

Шахтер (Украина)

Еще одно место во второй корзине займет Рейнджерс, если преодолеет квалификацию. Если же шотландцы провалятся, то во вторую корзину попадет итальянский Милан.

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В третьей корзине точно окажутся Фейенорд (Нидерланды), Спортинг (Португалия) и ПСВ (Нидерланды), а в четвертом – Штурм (Австрия) и Брест (Франция). Позиции еще шести команд будут зависеть от результатов квалификации. Следующие клубы могут быть как в третьем, так и в четвертом корзинах:

Селтик (Шотландия)

Монако (Франция)

Астон Вилла (Англия)

Болонья (Италия)

Жирона (Испания)

Штутгарт (Германия)

Команды рандомно получат по 8 соперников на основной стадии – по две команды из каждой корзины. Половину встреч клубы проведут дома, половину – на выезде (по четыре игры). Жеребьевка пройдет 29 августа.

Календарь основной стадии Лиги чемпионов:

первый тур – 17-19 сентября

второй тур – 1-2 октября

третий тур – 22-23 октября

четвертый тур – 5-6 ноября

пятый тур – 26-27 ноября

шестой тур – 10-11 декабря

седьмой тур – 21-22 января

восьмой тур – 29 января

По итогу основной стадии сформируется турнирная таблица на все 36 команд. Напрямую в 1/8 финала попадут 1-8 места этого рейтинга. В свою очередь клубы с 9 по 24 позиции образуют в стыковом раунде восемь пар, чтобы определить еще восьмерых участников 1/8 финала.

СТАДИЯ ЖЕРЕБЬЕВКА МАТЧИ Стыковой раунд 31 января 11-12 февраля

18-19 февраля 1/8 финала 21 февраля 4-5 марта

11-12 марта 1/4 финала - 8-9 апреля

15-16 апреля 1/2 финала - 29-30 апреля

6-7 мая Финал - 31 мая

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Особенностью этого плей-офф станет известная заранее сетка, начиная с 1/8 финала. То есть последняя жеребьевка состоится аж 21 февраля, после чего команды сразу будут знать заранее, на победителей каких пар они могут выйти. Финал состоится 31 мая 2025 года в Мюнхене на стадионе "Альянц Арена".