Сезон 2023-2024 завершился почти во всех топ-лигах Европы. Самой большой неожиданностью стало чемпионство Байера, а также сохранялась интрига и в борьбе за Золотую бутсу, пишет 24 Канал.
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Кейну нет равных
Этот приз ежегодно вручается лучшему бомбардиру национальных чемпионатов за сезон. Количество мячей умножается на коэффициент лиги. Для топ-5 чемпионатов коэффициентом является 2,0, тогда как для менее престижных лиг коэффициент ниже.
В сезоне 2023-2024 трофей уже третий раз за последние четыре года достался представителю Баварии. Английский форвард Гарри Кейн не оставил шансов соперникам, забив 36 голов в Бундеслиге.
При этом его главный преследователь в борьбе за Золотую бутсу также представляет Германию. Форвард Штутгарта Серу Гирасси стал одним из открытий сезона, оформив 28 мячей.
Топ-10 игроков в рейтинге Золотой бутсы:
|МЕСТО
|ИГРОК
|КЛУБ
|ГОЛЫ
|БАЛЛЫ
|1
|Гарри Кейн
|Бавария
|36
|72
|2
|Серу Гирасси
|Штутгарт
|28
|56
|3-4
|Эрлинг Холанд
|Манчестер Сити
|27
|54
|3-4
|Килиан Мбаппе
|ПСЖ
|27
|54
|5-7
|Артем Довбик
|Жирона
|24
|48
|5-7
|Лаутаро Мартинес
|Интер
|24
|48
|5-7
|Луи Опенда
|Лейпциг
|24
|48
|8
|Александер Серлот
|Вильярреал
|23
|46
|9
|Коул Палмер
|Челси
|22
|44
|10-12
|Виктор Дьокереш
|Спортинг
|29
|43,5
|10-12
|Люк Де Йонг
|ПСВ
|29
|43,5
|10-12
|Вангелис Павлидис
|АЗ
|29
|43,5
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Украинский след
Топ-тройку замыкают лучшие голеадоры АПЛ и Лиги 1 – Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе соответственно. Попал в рейтинг и украинец Артем Довбик, который выиграл гонку в Ла Лиге.
С 24-мя голами нападающий Жироны разделил пятое место с Лаутаро Мартинесом (Интер) и Луи Опендой (Лейпциг). Напомним, что каталонский клуб сенсационно занял третье место в Ла Лиге и впервые в истории пробилась в Лигу чемпионов.