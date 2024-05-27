Сезон 2023-2024 завершился почти во всех топ-лигах Европы. Самой большой неожиданностью стало чемпионство Байера, а также сохранялась интрига и в борьбе за Золотую бутсу, пишет 24 Канал.

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Кейну нет равных

Этот приз ежегодно вручается лучшему бомбардиру национальных чемпионатов за сезон. Количество мячей умножается на коэффициент лиги. Для топ-5 чемпионатов коэффициентом является 2,0, тогда как для менее престижных лиг коэффициент ниже.

В сезоне 2023-2024 трофей уже третий раз за последние четыре года достался представителю Баварии. Английский форвард Гарри Кейн не оставил шансов соперникам, забив 36 голов в Бундеслиге.

При этом его главный преследователь в борьбе за Золотую бутсу также представляет Германию. Форвард Штутгарта Серу Гирасси стал одним из открытий сезона, оформив 28 мячей.

Топ-10 игроков в рейтинге Золотой бутсы:

МЕСТО ИГРОК КЛУБ ГОЛЫ БАЛЛЫ 1 Гарри Кейн Бавария 36 72 2 Серу Гирасси Штутгарт 28 56 3-4 Эрлинг Холанд Манчестер Сити 27 54 3-4 Килиан Мбаппе ПСЖ 27 54 5-7 Артем Довбик Жирона 24 48 5-7 Лаутаро Мартинес Интер 24 48 5-7 Луи Опенда Лейпциг 24 48 8 Александер Серлот Вильярреал 23 46 9 Коул Палмер Челси 22 44 10-12 Виктор Дьокереш Спортинг 29 43,5 10-12 Люк Де Йонг ПСВ 29 43,5 10-12 Вангелис Павлидис АЗ 29 43,5

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Украинский след

Топ-тройку замыкают лучшие голеадоры АПЛ и Лиги 1 – Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе соответственно. Попал в рейтинг и украинец Артем Довбик, который выиграл гонку в Ла Лиге.

С 24-мя голами нападающий Жироны разделил пятое место с Лаутаро Мартинесом (Интер) и Луи Опендой (Лейпциг). Напомним, что каталонский клуб сенсационно занял третье место в Ла Лиге и впервые в истории пробилась в Лигу чемпионов.