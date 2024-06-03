В субботу завершился сезон 2023-2024 в Лиге чемпионов. Победителем турнира стал мадридский Реал, который достиснув в конце дортмундскую Боруссию (2:0).

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Солидный бонус луганчанам

На финал в воротах "бланкос" вышел Тибо Куртуа, который почти весь сезон залечивал травму. Впрочем важный вклад в успехи Реала сделал Андрей Лунин. Украинец отыграл 31 матч за сезон, из которых 12 – насухо.

Такой успех Лунина позволил неплохо заработать его бывшему клубу Заре. Луганчане должны получить от Реала аж три миллиона евро бонусов. Состоит она из следующих компонентов:

1 миллион евро Заря получит за как минимум 10 сыгранных матчей Луниным за сезон

1 миллион евро Реал заплатит в случае чемпионства в сезоне, где Лунин проведет более 50% игр в Ла Лиге

1 миллион евро Заря заработает, если Лунин отыграет более 50% матчей в победной Лиге чемпионов

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Каждый из этих пунктов и был реализован в этом сезоне. Напомним, что Андрей перебрался из Зари в Реал в 2018 году за 8,5 миллиона евро. Впрочем, за прошедшие пять лет Андрей провел за мадридцев лишь 18 матчей.

Клуб сдавал в аренду украинца в Леганес, Вальядолид и Овьедо. В 2022 году Лунин уже становился с Реалом чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов. Однако тогда он отыграл всего две игры в Ла Лиге и ни одной – в еврокубках.