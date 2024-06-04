У суботу, 1 червня, завершився сезон 2023-2024 в Лізі чемпіонів. Переможцем турніру став мадридський Реал, який у фіналі в Лондоні здолав дортмундську Боруссію (2:0), пише 24 Канал.

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Тим часом, визначились всі учасники наступного розіграшу Ліги чемпіонів 2024-2025. Участь у головному єврокубку візьме 81 команда, в тому числі дві – з України.

ШЛЯХ ЧЕМПІОНІВ

Кваліфікація, як і раніше розділиться на дві гілки – "шлях чемпіонів" та "шлях представників ліг". У першому візьмуть участь 42 чемпіони країн, які посідають у таблиці коефіцієнтів УЄФА місця нижче 11-го (за виключенням України).

Через "шлях чемпіонів" до основної стадії вийдуть п'ять найкращих команд. З першого кваліфікаційного раунду стартують 28 команд, які будуть розбиті на 14 пар.

Перший кваліфікаційний раунд:

СІЯНІ НЕСІЯНІ Слован (Словаччина)

Лудогорець (Болгарія)

ХІК (Фінляндія)

Флора (Естонія)

Стяуа (Румунія)

Клаксвік (Фарери)

Шемрок Роверс (Ірландія)

Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар)

ТНС (Вельс)

Пюнік (Вірменія)

РФШ (Латвія)

Петрокуб (Молдова)

Баллкані (Косово)

Борац (Боснія і Герцеговина) Динамо Батумі (Грузія)

Цельє (Словенія)

Хамрун Спартанс (Мальта)

Ларн (Північна Ірландія)

Динамо МІнськ (Білорусь)

Паневежис (Литва)

Ордабаси (Казахстан)

Вікінгур (Ісландія)

Струга (Північна Македонія)

Діфферданж (Люксембург)

Дечич (Чорногорія)

Егнатія (Албанія)

Санта Колома (Андорра)

Віртус (Сан-Марино)

Жеребкування : 18 червня

: 18 червня Матчі: 9-10 та 16-17 липня

Переможці вийдуть у другий кваліфікаційний раунд, де до них доєднаються ще 10 чемпіонів країн з більш високим рейтингом. Вони утворять 12 пар, тріумфатори яких пройдуть у третій раунд.

Другий кваліфікаційний раунд:

СІЯНІ НЕСІЯНІ ПАОК (Греція)

Маккабі Т.-А. (Ізраїль)

Ференцварош (Угорщина)

Карабах (Азербайджан)

Буде-Глімт (Норвегія)

Мідтьюлланд (Данія)

Спарта (Чехія)

Мальме (Швеція)

АПОЕЛ (Кіпр)

ПП Слован (Словаччина)*

ПП Лудогорець (Болгарія)*

ПП ХІК (Фінляндія)* Ягеллонія (Польща)

ПП Флора (Естонія)*

ПП Стяуа (Румунія)*

ПП Клаксвік (Фарери)*

ПП Шемрок Роверс (Ірландія)*

ПП Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар)*

ПП ТНС (Вельс)*

ПП Пюнік (Вірменія)*

ПП РФШ (Латвія)*

ПП Петрокуб (Молдова)*

ПП Баллкані (Косово)*

ПП Борац (Боснія і Герцеговина)*

* – ПП означає переможець пари за участю команди у першому кваліфікаціїйному раунді

Жеребкування : 19 червня

: 19 червня Матчі: 23-24 та 30-31 липня

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Там 12 переможців попередньої стадії зійдуться між собою, щоб визначити шістьох володарів путівок у раунд плей-оф кваліфікації. Це остання стадія відбору ЛЧ перед основним етапом.

Третій кваліфікаційний раунд:

Жеребкування : 22 липня

: 22 липня Матчі: 6-7 та 13 серпня

На ній буде сформовано п'ять пар з-поміж переможців третього раунду кваліфікації, а також чемпіонів Хорватії, Сербії, Швейцарії та Туреччини. Тріумфатори цих п'яти пар і вийдуть в основну стадію.

Раунд плей-оф:

Жеребкування : 5 серпня

: 5 серпня Матчі: 20-21 та 27-28 серпня

Учасники раунду плей-оф кваліфікації:

Динамо Загреб (Хорватія)

Црвена Звезда (Сербія)

Янг Бойз (Швейцарія)

Галатасарай (Туреччина)

шість переможців третього кваліфікаційного раунду

ШЛЯХ ПРЕДСТАВНИКІВ ЛІГ

У цій гілці кваліфікації будуть розігруватися лише дві путівки в основну стадію Ліги чемпіонів. Учасниками даної гілки будуть десять команд, які представляють асоціації з 5 по 15 місць таблиці коефіцієнтів УЄФА (за виключенням Португалії).

"Шлях представників ліг" стартує з другого раунду. В ньому зіграють віцечемпіони Туреччини, України, Сербії та Швейцарії. Тобто з цього раунду почне свій шлях київське Динамо.

Другий кваліфікаційний раунд:

СІЯНІ НЕСІЯНІ Фенербахче (Туреччина)

Динамо Київ (Україна) Партизан (Сербія)

Лугано (Швейцарія)

Жеребкування : 19 червня

: 19 червня Матчі: 23-24 та 30-31 липня

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Переможці двох пар доєднаються до третього кваліфікаційного раунду. З нього почнуть виступи в ЛЧ віцечемпіони Бельгії, Австрії, Шотландії та Чехії, а також бронзовий призер Нідерландів та четверте місце чемпіонату Франції.

Третій кваліфікаційний раунд:

СІЯНІ НЕСІЯНІ Рейнджерс (Шотландія)

Славія (Чехія)

Зальцбург (Австрія)

Лілль (Франція) Юніон Сен-Жиллуаз (Бельгія)

Твенте (Нідерланди)

ПП Фенербахче (Туреччина)*

ПП Динамо Київ (Україна)* * – ПП означає переможець пари за участю команди у другому кваліфікаціїйному раунді

Жеребкування : 22 липня

: 22 липня Матчі: 6-7 та 13 серпня

Команди розділяться на чотири пари, переможці яких вийдуть в раунд плей-оф. Там і будуть сформовані дві вирішальні дуелі цієї гілки кваліфікації. Їх переможці і потраплять в основну стадію Ліги чемпіонів.

Раунд плей-оф:

СІЯНІ НЕСІЯНІ ПП Рейнджерс (Шотландія)*

ПП Славія (Чехія)* ПП Зальцбург (Австрія)*

ПП Лілль (Франція)* * – ПП означає переможець пари за участю команди у третьому кваліфікаціїйному раунді

Жеребкування : 5 серпня

: 5 серпня Матчі: 20-21 та 27-28 серпня

ОСНОВНА СТАДІЯ

Вперше в історії Ліги чемпіонів основний етап не буде складатися з груп. Його учасниками будуть 36 команд, з яких 29 напряму потрапили в основну сітку. Ще сімох учасників визначить кваліфікація.

Напряму в турнір потрапив і донецький Шахтар, як команда з найкращим рейтингом серед чемпіонів країн 11-53 місць таблиці коефіцієнтів УЄФА. Команди розділяться на чотири кошики по дев'ять. Вже відомий майже повний склад перших двох кошиків.

ПЕРШИЙ КОШИК ДРУГИЙ КОШИК Манчестер Сіті (Англія)

Реал (Іспанія)

Баварія (Німеччина)

Ліверпуль (Англія)

ПСЖ (Франція)

Інтер (Італія)

Боруссія Д (Німеччина)

Лейпциг (Німеччина)

Барселона (Іспанія) Баєр (Німеччина)

Атлетіко (Іспанія)

Аталанта (Італія)

Ювентус (Італія)

Бенфіка (Португалія)

Арсенал (Англія)

Брюгге (Бельгія)

Шахтар (Україна)

Ще одне місце в другому кошику посяде Рейнджерс, якщо подолає кваліфікацію. Якщо ж шотландці проваляться, то в другий кошик потрапить італійський Мілан.

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У третьому кошику точно опиняться Феєнорд (Нідерланди), Спортінг (Португалія) та ПСВ (Нідерланди), а у четвертому – Штурм (Австрія) та Брест (Франція). Позиції ще шістьох команд залежатимуть від результатів кваліфікації. Наступні клуби можуть бути як у третьому, так і у четвертому кошиках:

Селтік (Шотландія)

Монако (Франція)

Астон Вілла (Англія)

Болонья (Італія)

Жирона (Іспанія)

Штутгарт (Німеччина)

Команди рандомно отримають по 8 суперників на основній стадії – по дві команди з кожного кошика. Половину зустрічей клуби проведуть вдома, половину – на виїзді (по чотири гри). Жеребкування пройде 29 серпня.

Календар основної стадії Ліги чемпіонів:

перший тур – 17-19 вересня

другий тур – 1-2 жовтня

третій тур – 22-23 жовтня

четвертий тур – 5-6 листопада

п'ятий тур – 26-27 листопада

шостий тур – 10-11 грудня

сьомий тур – 21-22 січня

восьмий тур – 29 січня

За підсумком основної стадії сформується турнірна таблиця на всі 36 команд. Напряму в 1/8 фіналу потраплять 1-8 місця цього рейтингу. У свою чергу клуби з 9 по 24 позиції утворять у стиковому раунді вісім пар, щоб визначити ще вісьмох учасників 1/8 фіналу.

СТАДІЯ ЖЕРЕБКУВАННЯ МАТЧІ Стиковий раунд 31 січня 11-12 лютого

18-19 лютого 1/8 фіналу 21 лютого 4-5 березня

11-12 березня 1/4 фіналу - 8-9 квітня

15-16 квітня 1/2 фіналу - 29-30 квітня

6-7 травня Фінал - 31 травня

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Особливістю цього плей-оф стане відома заздалегідь сітка, починаючи з 1/8 фіналу. Тобто останнє жеребкування відбудеться аж 21 лютого, після чого команди одразу знатимуть наперед, на переможців яких пар вони можуть вийти. Фінал відбудеться 31 травня 2025 року в Мюнхені на стадіоні "Альянц Арена".