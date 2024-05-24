В чемпионате Италии 2023-2024 проходят матчи последнего тура сезона. На пятницу вынесена встреча с участием Дженоа, которая принимает на своем поле Болонью, пишет 24 канал.

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Впервые после тяжелой травмы, полученной в начале апреля, в старт "грифонов" попал Руслан Малиновский. И это возвращение оказалось для украинца очень успешным.

На 13 минуте хавбек откликнулся на пас от Мартина и с линии штрафной площадки нанес бильярдный удар в дальний угол. Мяч от стойки залетел в ворота Болоньи.

Видео гола Руслана Малиновского: