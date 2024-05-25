В субботу, 25 мая, состоялись финальные матчи 30-го тура чемпионата Украины. 24 Канал подводит итоги заключительных поединков сезона.

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Динамо помогло Полесью попасть в еврокубки

В предыдущих турах Шахтер оформил чемпионство, а Динамо и Кривбасс завоевали серебряные и бронзовые награды. А вот судьба двух путевок в Лигу конференций, а также неудачники сезона стали известны по итогу последних матчей.

ЛНЗ – Ворскла 1:0

Гол: Тилль, 16

Поединок в Черкассах не имел турнирного значения. Судьбу поединка решил гол легионера из Люксембурга Оливье Тилля, который закрутил мяч от углового флажка.

Видеообзор матча ЛНЗ – Ворскла

Кривбасс – Минай 3:0

Голы: Понедельник, 38, Кузык, 42, Кожушко, 66

Подопечные Желько Любеновича стали командой-открытием весенней части чемпионата. Футболисты Миная перед последним туром сохраняли шансы на спасение. Но закарпатской команде нужно было побеждать бронзовых призеров УПЛ.

Однако в Кривом Роге чуда не произошло. Команда Юрия Вернидуба уверенно победила гостей, забив три мяча. Минай покинул УПЛ.

Оболонь – Александрия 0:3

Голы: Беззера, 24, 61, Ковалец, 49

Киевская Оболонь была на грани прямого вылета. "Пивоварам" нужно было побеждать Александрию, чтобы не зависеть от результата в Кривом Роге.

Подопечные Ротаня без проблем обыграла киевлян: дубль на счету бразильца Беззеры, а еще один гол забил Ковалец.

Оболонь финишировала на 14 месте и сыграет в переходных матчах.

Заря – Колос 0:1

Гол: Диего Кариока, 75

В случае поражения от Зари ковалевцы могли оказаться в зоне переходных матчей. Чтобы избавить своих болельщиков от валидольных поединков, Колос должен был выигрывать последний матч.

За 15 минут бразильский форвард ковалевцев Диего Кариока забил победный гол и подарил прописку на следующий сезон.

Металлист 1925 – Верес 1:2

Голы: Юрченко, 73 (пенальти) – Дахновский, 33, Гайдучик, 62

В битве аутсайдеров сильнее оказался Верес. Дахновский и Гайдучик отправили Металлист 1925 в Первую лигу. У харьковчан гол престижа с пенальти забил Юрченко.

Полесье – Шахтер 2:0

Голы: Педриньо, 27 (автогол), Луифер, 29

Только победа и поражение Руха дарили путевку в еврокубки житомирской команде. Задачу "волкам" облегчил соперник, который выставил полурезервный состав.

Два гола в первом тайме принесли победу дебютантам УПЛ. А динамовцы в параллельном матче обеспечили заветную путевку.

Рух – Динамо 1:2

Голы: Дидык, 63 – Диалло, 52, Царенко, 77

Львовская команда была фаворитом в борьбе за место в Лиге конференций. "Желто-черных" устраивала даже ничья. Однако команда Шовковского, которая тоже играла полурезервным составом, сумела вырвать победу благодаря голам Диалло и Царенко. У Руха гол престижа на счету Дидыка.

Черноморец – Днепр-1 0:2

Голы: Очеретько, 45+1, Третьяков, 73

Днепр-1 в весенней части чемпионата потерял шансы на медали и мог оказаться вне зоны еврокубков. Однако в последнем туре подопечные Максимова благодаря голам Очеретько и Третьякова получили путевку в Лигу конференций.

Итоги чемпионата УПЛ сезона-2023/24

Таким образом, Украину в еврокубках представят Шахтер (Лига чемпионов), Динамо (Лига чемпионов), Кривбасс (Лига Европы), Днепр-1 и Полесье (обе – Лига конференций). Минай и Металлист 1925 следующий сезон проведут в Первой лиге. Верес и Оболонь сыграют в переходных матчах за право продолжить прописку в УПЛ. "Пивовары" сыграют против Левого Берега, а ровенская команда с Эпицентром.