В субботу, 25 мая, состоялись финальные матчи 30-го тура чемпионата Украины. 24 Канал подводит итоги заключительных поединков сезона.
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Динамо помогло Полесью попасть в еврокубки
В предыдущих турах Шахтер оформил чемпионство, а Динамо и Кривбасс завоевали серебряные и бронзовые награды. А вот судьба двух путевок в Лигу конференций, а также неудачники сезона стали известны по итогу последних матчей.
ЛНЗ – Ворскла 1:0
Гол: Тилль, 16
Поединок в Черкассах не имел турнирного значения. Судьбу поединка решил гол легионера из Люксембурга Оливье Тилля, который закрутил мяч от углового флажка.
Видеообзор матча ЛНЗ – Ворскла
Кривбасс – Минай 3:0
Голы: Понедельник, 38, Кузык, 42, Кожушко, 66
Подопечные Желько Любеновича стали командой-открытием весенней части чемпионата. Футболисты Миная перед последним туром сохраняли шансы на спасение. Но закарпатской команде нужно было побеждать бронзовых призеров УПЛ.
Однако в Кривом Роге чуда не произошло. Команда Юрия Вернидуба уверенно победила гостей, забив три мяча. Минай покинул УПЛ.
Оболонь – Александрия 0:3
Голы: Беззера, 24, 61, Ковалец, 49
Киевская Оболонь была на грани прямого вылета. "Пивоварам" нужно было побеждать Александрию, чтобы не зависеть от результата в Кривом Роге.
Подопечные Ротаня без проблем обыграла киевлян: дубль на счету бразильца Беззеры, а еще один гол забил Ковалец.
Оболонь финишировала на 14 месте и сыграет в переходных матчах.
Заря – Колос 0:1
Гол: Диего Кариока, 75
В случае поражения от Зари ковалевцы могли оказаться в зоне переходных матчей. Чтобы избавить своих болельщиков от валидольных поединков, Колос должен был выигрывать последний матч.
За 15 минут бразильский форвард ковалевцев Диего Кариока забил победный гол и подарил прописку на следующий сезон.
Металлист 1925 – Верес 1:2
Голы: Юрченко, 73 (пенальти) – Дахновский, 33, Гайдучик, 62
В битве аутсайдеров сильнее оказался Верес. Дахновский и Гайдучик отправили Металлист 1925 в Первую лигу. У харьковчан гол престижа с пенальти забил Юрченко.
Полесье – Шахтер 2:0
Голы: Педриньо, 27 (автогол), Луифер, 29
Только победа и поражение Руха дарили путевку в еврокубки житомирской команде. Задачу "волкам" облегчил соперник, который выставил полурезервный состав.
Два гола в первом тайме принесли победу дебютантам УПЛ. А динамовцы в параллельном матче обеспечили заветную путевку.
Рух – Динамо 1:2
Голы: Дидык, 63 – Диалло, 52, Царенко, 77
Львовская команда была фаворитом в борьбе за место в Лиге конференций. "Желто-черных" устраивала даже ничья. Однако команда Шовковского, которая тоже играла полурезервным составом, сумела вырвать победу благодаря голам Диалло и Царенко. У Руха гол престижа на счету Дидыка.
Черноморец – Днепр-1 0:2
Голы: Очеретько, 45+1, Третьяков, 73
Днепр-1 в весенней части чемпионата потерял шансы на медали и мог оказаться вне зоны еврокубков. Однако в последнем туре подопечные Максимова благодаря голам Очеретько и Третьякова получили путевку в Лигу конференций.
Итоги чемпионата УПЛ сезона-2023/24
Таким образом, Украину в еврокубках представят Шахтер (Лига чемпионов), Динамо (Лига чемпионов), Кривбасс (Лига Европы), Днепр-1 и Полесье (обе – Лига конференций). Минай и Металлист 1925 следующий сезон проведут в Первой лиге. Верес и Оболонь сыграют в переходных матчах за право продолжить прописку в УПЛ. "Пивовары" сыграют против Левого Берега, а ровенская команда с Эпицентром.